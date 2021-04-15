謝國城盃少棒／鄭浩恩雙響6打點 桃園奪LLB代表權

謝國城盃少棒錦標賽今天進行決賽，桃園市轟出3發全壘打，5戰累積17轟，以15比0勝南投縣，達成4連霸並獲LLB亞太區少棒賽代表權，敲雙響砲、掃6打點的鄭浩恩為大會MVP。

以龜山國小為主體的桃園在決賽依舊火力凶猛，1局下利用2次保送上壘後，鄭浩恩再轟出3分全壘打；2局下林宇謙敲出1打點二壘安打後，劉任右再敲2分砲；3局下更是打了11個人次，鄭浩恩敲陽春砲後，林芫毅、李誠軒、柯竣恩都擊出安打，加上4次保送，以及第2輪鄭浩恩、林芫毅再敲安打，共攻下9分。

桃園先發投手劉任右攻守俱佳，先發用43球投3局，僅被敲出2支安打，送出6次三振，沒有失分，奪下勝投。終場桃園市提前在3局以15比0擊敗南投縣，達成謝國城盃4連霸，也取得世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽代表權。季軍戰新竹市以12比11擊敗屏東縣，獲得季軍。

個人獎項部分，打擊獎由桃園市的林宇謙以打擊率8成46獲得，打點獎由桃園市的劉任右以13打點獲得，全壘打獎則是台北市的高施諠，敲出3支；投手獎由屏東縣的江丞郡獲得，投5.2局僅被敲3支安打，防禦率0；最有價值球員獎項則是決賽演出雙響砲、包辦6分打點的桃園市鄭浩恩。