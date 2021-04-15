中職／林子昱吃定猿隊？對戰10局防禦率仍是0

味全龍隊最近10戰只打出3勝7敗，目前在5隊排名墊底，也是唯一勝少敗多的球隊，今天在高雄澄清湖球場對決樂天桃猿隊，推出林子昱登板先發，希望他再度發揮屠猿功力，為球隊戰績止血。

龍隊8勝14敗、勝率3成64，落後排名第4的猿隊（9勝9敗）3場勝差，重傷害是對戰統一獅隊5戰全敗，對戰猿隊6場也只有2勝4敗

林子昱本季5場先發投出1勝3敗、防禦率4.15，但和猿隊交手兩場，合計10局只失兩分，都是非自責分，對戰防禦率0，3月30日投5局無失分，奪下生涯首勝。

猿隊目前2連敗，今天推出黃子鵬登板先發，本季前兩場先發都吞敗，3月17日對獅隊投5局失4分，4月3日對中信兄弟投7局失6分（5分自責），防禦率達6.75。

猿隊目前出賽18場只有5支全壘打，產量是5隊最少，也是唯一開轟不到二位數的球隊，但團隊打擊率2成76排名榜首，龍隊2成28墊底。