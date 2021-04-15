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中職／對戰連21局未有自責分 猛威爾讓悍將打線頭痛

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
獅隊今日續戰悍將，推出猛威爾登板先發。 聯合報系資料照
獅隊今日續戰悍將，推出猛威爾登板先發。 聯合報系資料照

統一獅隊昨天靠洋投布雷克投出1安打完封勝，以3：0擊敗富邦悍將隊，雙方今天繼續在台南球場交手，獅隊另一名洋投猛威爾登板先發，悍將打者恐怕又不太好過，一定要想辦法突破，全力終止對戰4連敗。

猛威爾本季還未對過悍將，去年4次交手除了首戰投7局失5分吞敗，接下來3戰都是優質先發，合計21局只被揮出12支安打，失1分非自責，投出3連勝。

猛威爾最近一次對決悍將是去年10月23日，來台首次完投比賽，更演出完封勝，目前對悍將連續21局沒有自責分，對戰防禦率只有1.61。

中職本季出現4場完投紀錄，猛威爾、布雷克各有一場完封勝，猛威爾生涯第二場完封更在4月2日對味全龍隊投出無安打比賽，目前戰績1勝1敗，防禦率3.62在投手排行榜名列第9。

悍將今天推出傑斯先發，有機會和猛威爾上演投手戰，希望幫助球隊中斷對獅隊4連敗；傑斯戰績2勝2敗，防禦率2.88排名第6，4月7日和獅隊唯一交手紀錄，投6局被揮出8支安打、失5分吞敗。

獅隊昨天收拾悍將，上半季排名獨居第一，最近連續22局未失分，投手群展現穩定性；中職最長連續局數未失分是2003年興農牛隊38局，獅隊2006年34局是隊史最佳紀錄。

中職 富邦悍將

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