中職／布里悍轉投韓職英雄隊 龍隊證實：祝福他

味全龍隊洋投布里悍投出好表現，回鍋韓職，南韓媒體今日報導，培證英雄隊宣布簽下布里悍，年薪48萬美元、附帶5萬美元激勵獎金，合約總額為53萬美元。

布里悍去年未獲培證英雄隊續約，今年轉戰中職加盟味全龍隊，出賽5場拿下3勝1敗，防禦率僅0.63，過去在2017年到2020年效力英雄隊的成績是43勝23敗、防禦率3.70。

今天布里悍傳出轉隊消息，味全龍領隊任中傑表示：「知道韓職有在接觸，抱持尊重他生涯的規劃，祝福他，也很感謝他這段時間對球隊的貢獻。」至於頂替人選則還在物色中。

英雄隊表示，透過影片關注布里悍投球的表現，維持全盛期的球速，二縫線跟滑球的表現也不錯，手肘傷勢看起來沒有後遺症，期待他回到韓職展現過往的王牌身手。

根據韓媒報導，布里悍預計在龍隊待到4月30日，5月離台，隔離完後再到英雄隊報到，任中傑也證實布里悍將待到4月底，預計還可出賽2到3場。

日前韓媒就有報導，布里悍與味全龍簽下的合約，是可以買斷的彈性合約，也是在中職多隊網羅下，選擇龍隊的主因，任中傑表示，合約內容基於保密條款，不方便向外界透露。