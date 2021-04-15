6搶1／中華隊計畫打疫苗 外隊確診應變待討論

中華職棒、中華棒協與體育署今天舉行三方會議，討論東京奧運6搶1最終資格賽的防疫措施，目前確定外隊來台依「3+7」方案，也會安排中華隊球員施打疫苗，不過若有外隊確診是否停賽，仍要討論。

為了討論外隊來台的防疫，今天的三方會議中，也邀請中央流行疫情指揮中心（CDC）專家到場，目前台灣歸隊國外抵台旅客都需隔離14天，不過6搶1資格賽採取「體育泡泡」模式，外隊來台採取在國外進行核酸檢測3天，加上來台隔離7天。

若有外隊抵台後出現確診，要如何因應？棒協秘書長林宗成表示，確診案例就送往醫院，至於多少人確診要停賽，就需要與CDC、世界棒壘總會（WBSC）討論。

中職秘書長楊清瓏表示，目前在中華隊防疫上，有規劃球員、工作人員、有接觸者施打疫苗，不過不會強制，時程預計5月開始。

由於防疫關係，外隊須依照規範，無法提早抵台，而貴賓、國外媒體也都比照辦理，至於WBSC的技術官員，楊清瓏表示，因為會與在地工作人員接觸較多，建議要隔離14天，也請棒協向WBSC反應，「對在地人員比較好」。

林宗成表示，棒球賽事有不同需求，在符合CDC規範的大原則下，要如何擬定執行細節，需要與中職密切聯繫、開會討論，「溝通管道很暢通」。