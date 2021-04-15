快訊

莫名胃口差、常脹氣小心是胃癌！ 醫警告：這些用餐習慣恐增罹癌風險

確定辭了！行政院批准交通部長林佳龍辭呈 4月20日生效

6搶1／中華隊計畫打疫苗 外隊確診應變待討論

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
東京奧運6搶1最終資格賽防疫三方會議，中華職棒秘書長楊清瓏（右）、中華棒協秘書長林宗成（左）與會。記者蘇志畬／攝影
東京奧運6搶1最終資格賽防疫三方會議，中華職棒秘書長楊清瓏（右）、中華棒協秘書長林宗成（左）與會。記者蘇志畬／攝影

中華職棒、中華棒協與體育署今天舉行三方會議，討論東京奧運6搶1最終資格賽的防疫措施，目前確定外隊來台依「3+7」方案，也會安排中華隊球員施打疫苗，不過若有外隊確診是否停賽，仍要討論。

為了討論外隊來台的防疫，今天的三方會議中，也邀請中央流行疫情指揮中心（CDC）專家到場，目前台灣歸隊國外抵台旅客都需隔離14天，不過6搶1資格賽採取「體育泡泡」模式，外隊來台採取在國外進行核酸檢測3天，加上來台隔離7天。

若有外隊抵台後出現確診，要如何因應？棒協秘書長林宗成表示，確診案例就送往醫院，至於多少人確診要停賽，就需要與CDC、世界棒壘總會（WBSC）討論。

中職秘書長楊清瓏表示，目前在中華隊防疫上，有規劃球員、工作人員、有接觸者施打疫苗，不過不會強制，時程預計5月開始。

由於防疫關係，外隊須依照規範，無法提早抵台，而貴賓、國外媒體也都比照辦理，至於WBSC的技術官員，楊清瓏表示，因為會與在地工作人員接觸較多，建議要隔離14天，也請棒協向WBSC反應，「對在地人員比較好」。

林宗成表示，棒球賽事有不同需求，在符合CDC規範的大原則下，要如何擬定執行細節，需要與中職密切聯繫、開會討論，「溝通管道很暢通」。

棒協 中職 中華隊

延伸閱讀

中職／權威屢被挑戰 楊清瓏：裁判該做就要做

中職／林威助提出挑戰遭駁回 楊清瓏回應了

6搶1／50人名單5月施打疫苗 楊清瓏建議全員接種

中職／陳禹勳投到一半「定格」 楊清瓏：不知他是什麼心態

相關新聞

日職／燕子軍想持續高飛 要靠山田哲人復活

開季至今中央聯盟的戰情與季前一般預測的走向沒有太大落差，阪神、巨人、廣島為A級前三強，橫濱DeNA因為投打主力井納翔一、梶谷隆幸被巨人挖角，加上洋將全員缺陣，本來就被認為極為不利，目前暫居墊底。

6搶1／中華隊計畫打疫苗 外隊確診應變待討論

中華職棒、中華棒協與體育署今天舉行三方會議，討論東京奧運6搶1最終資格賽的防疫措施，目前確定外隊來台依「3+7」方案，也...

中職／布里悍各項數據頂尖 葉總讚：羅力和羅里奇的綜合體

味全龍休賽季延攬的洋投布里悍來台後表現亮眼，3勝1敗、防禦率0.63等數居都高局聯盟第一，也讓總教練葉君璋稱讚：「他就像羅力和羅里奇的綜合體。」 布里悍原名為Jake Brigham，06年在大

日職／成功改造打線擊敗山本由伸 軟銀監督笑了「呵呵呵…」

日本職棒歐力士隊投手山本由伸，被譽為是當今日本職棒最佳投手之一，本季曾經對軟銀投出完封勝，徹底封鎖了這支四連霸的常勝軍。不過在4月14日，山本再度對上軟銀的比賽，這回換軟銀復仇成功，從山本手上3分，最終就以4比1取得勝利。

中職／味全雙龍歸位 兄弟詹子賢開轟搶戲

昨晚原是味全龍隊徐若熙、王維中「雙龍」回歸秀，兩人同飆150公里球速，不料7局開始牛棚失守，改打第6棒的詹子賢也找回手感...

中職／布雷克27上27下完封勝 再重來有信心能完全比賽

統一獅隊洋投布雷克投出來台兩年代表作，昨晚在台南球場對富邦悍將之戰，獨撐9局演出1安打完封勝，並送出11次三振，幫助獅隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。