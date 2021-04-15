中職／布里悍各項數據頂尖 葉總讚：羅力和羅里奇的綜合體

味全龍休賽季延攬的洋投布里悍來台後表現亮眼，3勝1敗、防禦率0.63等數居都高局聯盟第一，也讓總教練葉君璋稱讚：「他就像羅力和羅里奇的綜合體。」

布里悍原名為Jake Brigham，06年在大聯盟選秀會第六輪被遊騎兵挑中，在小聯盟載浮載沉後，15年轉戰日本職棒，替東北樂天金鷲效力，16年繳出0勝3敗，防禦率5.24成績，賽季結束後未獲續約，他也在17年轉戰韓職，當時效力於培證英雄隊，4個賽季合計繳出防禦率3.70的不俗成績。

據《自由時報》報導，葉君璋稱讚布里悍表現穩定，不管在什麼狀況都能冷靜應對，投球想法相對簡單，「就像羅力和羅里奇的綜合體」。長期待在中職的羅力本季仍能投出頂尖成績，羅里奇則是前統一獅洋投，在2018年賽季時拿下聯盟防禦率王。

而除了投球表現，葉君璋也提到中職本季用球係數對聯盟生態造成的影響，他表示每個投手成績的進步與球息息相關，過去失投可能就會被打得很遠，現在要打得非常扎實才有機會形成全壘打。

對於換球，布里悍也心有戚戚焉，韓職在2019年也嘗試調降比賽用球恢復係數，當年他的防禦率也從4.38降至2.96，他本人也同意用球係數的調降對自己有利，「我屬於滾地球型投手，伸卡球的用量多，投高了的失投球要咬中球心才可能飛出全壘打牆。」