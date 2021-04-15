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中職／布里悍各項數據頂尖 葉總讚：羅力和羅里奇的綜合體

聯合新聞網 / 綜合報導
味全龍教頭葉君璋讚先發投手布里悍就像悍將羅力與前獅隊洋投羅里奇的綜合體。 聯合報系資料照
味全龍教頭葉君璋讚先發投手布里悍就像悍將羅力與前獅隊洋投羅里奇的綜合體。 聯合報系資料照

味全龍休賽季延攬的洋投布里悍來台後表現亮眼，3勝1敗、防禦率0.63等數居都高局聯盟第一，也讓總教練葉君璋稱讚：「他就像羅力和羅里奇的綜合體。」

布里悍原名為Jake Brigham，06年在大聯盟選秀會第六輪被遊騎兵挑中，在小聯盟載浮載沉後，15年轉戰日本職棒，替東北樂天金鷲效力，16年繳出0勝3敗，防禦率5.24成績，賽季結束後未獲續約，他也在17年轉戰韓職，當時效力於培證英雄隊，4個賽季合計繳出防禦率3.70的不俗成績。

據《自由時報》報導，葉君璋稱讚布里悍表現穩定，不管在什麼狀況都能冷靜應對，投球想法相對簡單，「就像羅力和羅里奇的綜合體」。長期待在中職的羅力本季仍能投出頂尖成績，羅里奇則是前統一獅洋投，在2018年賽季時拿下聯盟防禦率王。

而除了投球表現，葉君璋也提到中職本季用球係數對聯盟生態造成的影響，他表示每個投手成績的進步與球息息相關，過去失投可能就會被打得很遠，現在要打得非常扎實才有機會形成全壘打。

對於換球，布里悍也心有戚戚焉，韓職在2019年也嘗試調降比賽用球恢復係數，當年他的防禦率也從4.38降至2.96，他本人也同意用球係數的調降對自己有利，「我屬於滾地球型投手，伸卡球的用量多，投高了的失投球要咬中球心才可能飛出全壘打牆。」

日本

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