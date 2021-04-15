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日職／成功改造打線擊敗山本由伸 軟銀監督笑了「呵呵呵…」

聯合新聞網 / 綜合報導
歐力士王牌投手山本由伸均速投球超過150公里，且年僅22歲，被大聯盟球探認為是當今日本職棒的最佳投手。圖擷自影片
歐力士王牌投手山本由伸均速投球超過150公里，且年僅22歲，被大聯盟球探認為是當今日本職棒的最佳投手。圖擷自影片

日本職棒歐力士隊投手山本由伸，被譽為是當今日本職棒最佳投手之一，本季曾經對軟銀投出完封勝，徹底封鎖了這支四連霸的常勝軍。不過在4月14日，山本再度對上軟銀的比賽，這回換軟銀復仇成功，從山本手上3分，最終就以4比1取得勝利。

根據日本媒體「西日本スポーツ」報導，山本由伸在4月1日對上軟銀時，整場沒讓軟銀打者上過二壘壘包，還飆出13次三振，完封了軟銀打線。不過在13日的比賽中，軟銀的松田宣浩在二局下半，二壘有人的情況下，對山本154公里的噴射球揮擊，即使球棒都被打斷了，仍打成了中外野的安打，幫助軟銀先馳得點。

進入第6局，軟銀再度攻佔一、二壘。此時曾在二局觸點點成雙殺打的中村晃，面對山本的指叉球敲出安打，再幫軟銀擴大領先。隨後松田宣浩、甲斐拓也連續擊出安打，不僅再多添了保險分，還把山本由伸打下場。總計山本由伸本場比賽主投5.1局，失掉3分，最後承擔敗投。

軟銀總教練工藤公康表示，為了對付山本由伸，首席教練小久保裕紀在賽前建言，認為隊伍是否能夠率先得分很重要，應該要讓狀況好的球員擺在一起，因此在這場比賽中，就把狀況不錯的柳田悠岐、賈西亞（Yurisbel Gracial）、栗原陵矢排在二三四棒，這也是這三位球員第一次改打這些棒次，果然串起打線攻勢。

對於成功擊敗山本由伸，中止對戰歐力士的三連敗，工藤賽後也難掩笑意，表示「連山本都能贏，明天不管對上誰都能打得出來吧。呵呵呵…。難道不是嗎」，露出難得一見的樣子。而軟銀先發投手和田毅則拿下本季首勝，成為軟銀隊史（含前身）第三位40歲以上還能拿下勝投的投手。

日本

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