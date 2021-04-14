中職／詹子賢9局上致勝轟 搶走雙龍回歸秀舞台

味全「雙龍」回歸，徐若熙先發3.2局、王維中中繼1局皆無失分，不過牛棚失守，7局開始連3局各失兩分，兄弟打線靠著詹子賢在9局上砲轟田澤純一超前，最終以6：4拿下勝利。

徐若熙在4月3日因膝蓋不適，只投1局傷退，4日安排下二軍，經過10天治療及復健，今天重回一軍，前3局投完還不到40顆球，也僅讓對手因失誤上壘一次，不過4局上控球出現狀況，先對江坤宇投出保送，雖然讓陳子豪敲出雙殺，不過也被換下場。

徐若熙今天退場時只用了48球，其中28顆好球，3.2局沒有被敲出安打，另有3次三振、1次保送，確定無關勝敗，不過本季三振次數來到31次，獨居聯盟三振王，即使另一場布雷克完投9局送出11次三振，也以30次三振排第二。

王維中在6局上登板，先讓高宇杰敲出飛球出局，再讓岳政華擊出滾地球出局，三振掉王威晨後退場，總計1局無失分，防禦率降至4.76。

龍隊今天打線靠著3支長打攻下4分，2局下林旺衛的本季首轟帶有2分打點，也幫助龍隊先馳得點，5局下朱祥麟再敲陽春砲，7局下曾陶鎔的三壘打追加1分。

兄弟打線調整收到效果，扛起第4棒的周思齊，在7局上面對廖文揚敲出二壘打，也是全隊首安，帶動單局2分攻勢，8局上更在滿壘、一出局適時敲安，打回兩分追平比數。

離開第4棒、改打第6棒的詹子賢，今天在7局上的安打帶有1分打點，9局上4：4平手狀態，面對龍隊終結者田澤純一，更直接轟出左外野陽春砲，取得超前，兄弟在兩出局後靠著雙盜壘戰術，雖然一壘跑者被夾殺，但本壘得分先進帳，再添1分。

詹子賢4打數2安打、2分打點，獲選單場MVP，兄弟由8局登板1局無失分的吳俊偉拿下勝投，田澤純一則吞下敗投。