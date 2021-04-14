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中職／布雷克1安打11K完封勝 獅隊收拾悍將獨居榜首
統一獅隊洋投布雷克今天投出來台兩年代表作，在台南球場對富邦悍將之戰，獨撐9局演出1安打完封勝，飆出11次三振，幫助獅隊3：0獲勝，上半季排名獨居第一，悍將對戰4連敗。
布雷克開賽連續解決7名打者，3局上一出局後，被悍將8棒辛元旭揮出安打，隨後雙殺打結束這半局。
悍將打線從第4局起，到9局結束都是3上3下，遭布雷克徹底封鎖，一路落後到比賽結束，本來和獅隊並列榜首，也讓獅隊躍居領先，這是中職開打32年第4場27上27下的比賽。
獅隊最近連續22局讓對手掛零，布雷克不但投出個人在中職首場完投、也是首場完封紀錄，奪下本季第3勝（1敗），面對27人次用106球完成任務，奪三振11次也是個人單場新高。
悍將洋投羅力也獨撐這場比賽，投8局被揮出6支安打，失3分有兩分自責，投出7次三振，優質內容吞下完投敗，本季戰績2勝2敗。
這場比賽只花2小時4分，也是中職本季最短比賽時間。
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