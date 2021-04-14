快訊

詐騙超過500億美元！他曾造美國史上最大龐氏騙局 今獄中去世

丹麥開歐洲第一槍 宣布停用AZ疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／吳念庭12分打點破生涯紀錄 宋家豪本季首失分

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
吳念庭。 報系資料照
吳念庭。 報系資料照

日本職棒西武隊台將吳念庭今天在3局下敲出的安打帶有1分打點，不僅幫助球隊以2：1擊敗火腿隊，也入帳本季第12分打點，位居全隊打點王，也超越個人生涯單季打點紀錄。

吳念庭今天先發第五棒、二壘手，面對伊藤大海在首局二壘有人時遭到三振，未能延續球隊剛攻下1分的攻勢，不過3局下再次相逢，這回面對二壘有人，吳念庭敲出中外野安打，帶有1分打點。

後面兩個打席，吳念庭一次犧牲觸擊、一次左外野飛球出局，今天總計3打數1安打，打擊率微升至2成89，累積12分打點則超過個人在2016年的單季最多11分打點紀錄。

樂天金鷲隊台將宋家豪今天也在對羅德隊時，於7局球隊1：1領先時登板中繼，1出局後被藤原恭大敲安，2出局對方推進到二壘，採取故意四壞保送，仍被中村獎吾敲安，掉1分，隨後被換下場。

最終兩隊2：2握手言和，宋家豪逃過敗戰，總計0.2局被敲2安、1次保送，失1分，這也是宋家豪本季首次丟掉自責分，防禦率來到1.42。

吳念庭 宋家豪

延伸閱讀

日職／對手認證的燙 吳念庭獲敬遠、單場3次上壘

日職／宋家豪本季首中繼點入袋 吳念庭保送未敲安

日職／二軍同甘苦 愛斗開轟不忘與吳念庭的約定

日職／吳念庭滿壘適時敲安 西武逆轉勝羅德

相關新聞

中職／徐若熙3.2局退場 無失分飆3K要回三振王

味全龍隊「怪物新人」徐若熙重返投手丘，今天在澄清湖球場先發對上中信兄弟隊，僅投48球就提前退場，不過3.2局投球沒有失分...

日職／距離百勝僅一步之遙！ 田中將大登板時間出爐

結束7年旅美生涯，以日職史上最高年薪9億日圓（約台幣2.4億）返回老東家樂天金鷲的田中將大，卻在春訓受傷導致無法進入開幕輪值，但今(14)日樂天監督石井一久宣布，田中將大將會在17日面對日本火腿，迎來

中職／潘威倫表現越來越好 早該轉任牛棚少浪費一年

老將「嘟嘟」潘威倫甫滿39歲，這幾年因為傷痛問題纏身，他該先發還是後援的定位，成為老戰友林岳平擔任總教練後最難抉擇的問題。在2019球季他暌違4年再度有破百局的投球局數，而且奪得8勝，並拿下東山再起獎

中職／詹子賢9局上致勝轟 搶走雙龍回歸秀舞台

味全「雙龍」回歸，徐若熙先發3.2局、王維中中繼1局皆無失分，不過牛棚失守，7局開始連3局各失兩分，兄弟打線靠著詹子賢在...

中職／布雷克1安打11K完封勝 獅隊收拾悍將獨居榜首

統一獅隊洋投布雷克今天投出來台兩年代表作，在台南球場對富邦悍將之戰，獨撐9局演出1安打完封勝，飆出11次三振，幫助獅隊3...

日職／吳念庭12分打點破生涯紀錄 宋家豪本季首失分

日本職棒西武隊台將吳念庭今天在3局下敲出的安打帶有1分打點，不僅幫助球隊以2：1擊敗火腿隊，也入帳本季第12分打點，位居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。