日職／吳念庭12分打點破生涯紀錄 宋家豪本季首失分

日本職棒西武隊台將吳念庭今天在3局下敲出的安打帶有1分打點，不僅幫助球隊以2：1擊敗火腿隊，也入帳本季第12分打點，位居全隊打點王，也超越個人生涯單季打點紀錄。

吳念庭今天先發第五棒、二壘手，面對伊藤大海在首局二壘有人時遭到三振，未能延續球隊剛攻下1分的攻勢，不過3局下再次相逢，這回面對二壘有人，吳念庭敲出中外野安打，帶有1分打點。

後面兩個打席，吳念庭一次犧牲觸擊、一次左外野飛球出局，今天總計3打數1安打，打擊率微升至2成89，累積12分打點則超過個人在2016年的單季最多11分打點紀錄。

樂天金鷲隊台將宋家豪今天也在對羅德隊時，於7局球隊1：1領先時登板中繼，1出局後被藤原恭大敲安，2出局對方推進到二壘，採取故意四壞保送，仍被中村獎吾敲安，掉1分，隨後被換下場。

最終兩隊2：2握手言和，宋家豪逃過敗戰，總計0.2局被敲2安、1次保送，失1分，這也是宋家豪本季首次丟掉自責分，防禦率來到1.42。