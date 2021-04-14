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中職／王維中飆速150公里 中繼1局無失分

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊投手王維中。記者劉學聖／攝影
味全龍隊投手王維中。記者劉學聖／攝影

味全龍隊「龍王」王維中相隔1個月重新亮相，這次以中繼投手身分在6局登板，投1局無失分，最快球速150公里，為球隊保有3：0領先中信兄弟隊。

王維中重返中職的首戰在3月14日，對統一獅隊先發4.2局失3分，隔天就因左手腕傷勢下二軍，龍隊保險起見讓他長期休兵，經過完整復健流程後，確定今天重返投手球，用球數限制訂在25球。

龍隊今天以3：0領先進入6局上，王維中登板先投出3顆壞球，不過最後讓高宇杰敲出外野飛球出局，接著再讓岳政華敲出滾地球出局，三振掉王威晨後退場；王維中總計1局無失分，防禦率降至4.76。

根據龍隊規劃，王維中歸隊之初，先以25球、1局為限，投1局預計將休2天，以中繼角色逐漸拉長投球數，最終目標仍是往先發調整。

王維中 統一獅

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