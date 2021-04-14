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中職／徐若熙3.2局退場 無失分飆3K要回三振王
味全龍隊「怪物新人」徐若熙重返投手丘，今天在澄清湖球場先發對上中信兄弟隊，僅投48球就提前退場，不過3.2局投球沒有失分，退場時龍隊靠著林旺衛的2分砲，以2：0領先。
徐若熙在4月3日因膝蓋不適，只投1局、20球傷退，4日安排下二軍，經過10天治療及復健，今天重回一軍出賽，面對生涯首戰對手中信兄弟，當時對戰3.2局飆出11次三振。
徐若熙今天開啟「省球模式」，投完3局還不到40顆球，也僅讓對手因失誤上壘一次，不過4局上控球出現狀況，先對江坤宇投出保送，面對陳子豪球路也都偏高，最後雖然成功製造雙殺，不過也被換下場，由劉家愷接手抓下該局最後一個出局數。
昨天龍隊總教練葉君璋表示，徐若熙的用球數設定為70球內，不過徐若熙今天退場時只用了48球，其中28顆好球，另有3次三振、1次保送，確定無關勝敗。
徐若熙累積31次三振，超越德保拉，重新獨居中職三振王，而只用生涯前五場出賽達陣，則追平味全龍隊史紀錄、1995年的達瑞，而中職史上前5場最多K紀錄是2001年養父鐵的45次三振，本土投手最多則是1999年曹竣崵的34次三振。
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