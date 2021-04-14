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中職／林智勝二軍敲2安 黃韋盛雙響砲掃6打點

中央社 / 台北14日電
中信兄弟第六棒林智勝九局下半擊出中外野方向再見安打，帶有一分打點。記者黃仲裕／攝影 黃仲裕
中信兄弟第六棒林智勝九局下半擊出中外野方向再見安打，帶有一分打點。記者黃仲裕／攝影 黃仲裕

中華職棒二軍今天在中信園區的賽事，傷後復出的林智勝3打數敲出2支安打，貢獻1分打點，加上黃韋盛單場雙響砲，包辦6分打點，終場中信兄弟以13比3擊敗味全龍。

兄弟在1局下就展開攻勢，張志強、宋晟睿、林智勝、黃韋盛接連敲安打，攻下2分；兄弟2局下再得1分後，3局下黃韋盛轟出陽春全壘打；5局下滿壘時黃韋盛、李聖裕接連擊出高飛犧牲打，取得6比0領先。

兄弟的黃韋盛7局下再轟出3分砲，8局下滿壘時徐浩凱擊出高飛犧牲打，林書逸再敲1打點二壘安打，接著邱志恆擊出1打點滾地球，曾頌恩敲二壘安打送回1分，終場兄弟以13比3擊敗龍隊。

林智勝去年10月跑壘時左腳「翻船」接受腳踝手術，昨天就開始在二軍出賽，2打數沒有安打；不過今天先發上場，3打數敲出2支安打，選到1次保送，手感漸漸回溫。此外，黃韋盛此戰演出單場雙響砲，3打數敲3支安打，包辦6分打點。

兄弟這場先發投手黃弘毅用68球投4局，僅被敲1支安打，投2次保送、6次三振，沒有失分；隨後林樺慶接替登板，中繼1.1局沒有被敲安打，投2次保送、1次三振，無失分，奪下本季在二軍的第3勝。

林智勝 中信兄弟

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