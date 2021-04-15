日職／燕子軍想持續高飛 要靠山田哲人復活

開季至今中央聯盟的戰情與季前一般預測的走向沒有太大落差，阪神、巨人、廣島為A級前三強，橫濱DeNA因為投打主力井納翔一、梶谷隆幸被巨人挖角，加上洋將全員缺陣，本來就被認為極為不利，目前暫居墊底。

養樂多燕子隊則是比較讓人驚奇的球隊，主要是他們原本的看好度不高之外，今年開季之後是另類的「災情慘重」。主力捕手之一的西田明央因為確診新冠肺炎，青木宣親、內川聖一、川端慎吾也被判定為濃厚接觸者而被迫脫離戰線。其中青木宣親、內川聖一兩名老將是開幕戰的第二棒、第五棒，但才打完4場比賽、從3月31日開始就一一消失在先發名單，進行隔離至今。加上當時剛經歷完主場開幕系列賽對阪神的「震撼教育」，很多人都為養樂多感到擔憂，目前卻能還維持6勝6敗3和、剛好5成勝率（※以下成績皆統計至4月13日止），雖然暫居第四，但已經相當令人刮目相看。

養樂多在主場的開幕三連戰被阪神虎橫掃不說，3場比賽合計丟掉21分，開幕先發小川泰弘、轉隊加盟的左投田口麗斗、2019年第一指名奧川恭伸都壓不住，難堪地在主場吞下3連敗。當時瀰漫一股批判監督高津臣吾的聲音，但在這之後養樂多反而打出6勝3敗3和，中生代燕子軍的奮戰令人印象深刻。

四棒村上宗隆無疑是最關鍵的人物，正當中央聯盟巨人、阪神兩軍四棒岡本和真、大山悠輔分別只有1轟、0轟的情況下，他已經擊出中央聯盟雙冠的6支全壘打、15分打點，在球隊陷入危機的情況下一肩扛起重任。年僅21歲的村上宗隆逐年進化，成熟度令人讚嘆，年紀輕輕就被選入東京奧運的機會濃厚。

村上宗隆(右)去年球季扛起養樂多第四棒重任，繳出OPS 1.012的驚人成績，本季他繼續進步，目前的OPS高達1.177。 擷圖自養樂多官方網站

山崎晃大郎開幕後不久隨即取代老將坂口智隆成為固定的開路先鋒，打出全隊最高的0.333打擊率、19支安打。把捕手中村悠平的棒次調整到第二棒也是調度上的「一記安打」，他打出0.319的高打擊率，串聯打線。加上逐漸開竅的塩見泰隆（0.326打擊率、1支全壘打、8分打點）、西浦直亨（0.250打擊率、5分打點），這幾名27歲到30歲左右的中生代打者這段時間表現可圈可點，讓養樂多可以在主力嚴重受損的狀況下仍以團隊58分得分高居央聯第二（平均單場3.87分），僅次於戰績第一的阪神虎隊65分。

等到青木宣親、內川聖一等主力回到先發，加上曾經有過MLB單季30轟的桑塔納（Domingo Santana）以及內野手歐蘇納（José Osuna）2名新洋砲加入打線，養樂多這個球季還是會相當有趣。比較令人擔心的是主砲山田哲人的狀況，春訓時他就曾因下盤狀況不佳缺席多場比賽，開賽至今也已經缺陣3場比賽，打擊從去年就一直無法找回過去巔峰時期締造大三元的身手。目前0.265打擊率、OPS0.723都差強人意，養樂多打線想要真正對對手造成破壞力，關鍵還是在山田哲人的狀況好壞。

投手方面，雖然團隊防禦率3.72在央聯只比橫濱DeNA的4.82稍佳，「一如預期」還是不理想，不過在開幕後被阪神虎隊橫掃的3戰21失分之後漸入佳境，扣掉這3戰的團隊防禦率是2.97。從樂天戰力外獲得的近藤弘樹讓牛棚增添人手，加上洋投馬克高夫（Scott McGough）、清水昇、梅野雄吾，戰力並不會與各隊差距太多。先發投手還是比較大的問題，只有小川泰弘以及洋投蘇亞雷斯（Albert Suarez）較為穩定，從巨人交易獲得的左投田口麗斗堪用是很大的好消息，就看另一名左投的老將石川雅規何時能復出，以及奧川恭伸何時真正「轉大人」獨當一面。