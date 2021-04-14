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日職／距離百勝僅一步之遙！ 田中將大登板時間出爐

聯合新聞網 / 綜合報導
田中將大將會在17日面對日本火腿，迎來本季初登板，同時也將挑戰日職生涯第100勝。 截圖自樂天官方粉絲團
田中將大將會在17日面對日本火腿，迎來本季初登板，同時也將挑戰日職生涯第100勝。 截圖自樂天官方粉絲團

結束7年旅美生涯，以日職史上最高年薪9億日圓（約台幣2.4億）返回老東家樂天金鷲田中將大，卻在春訓受傷導致無法進入開幕輪值，但今(14)日樂天監督石井一久宣布，田中將大將會在17日面對日本火腿，迎來本季初登板，同時也將挑戰日職生涯第100勝。

田中將大在春訓因右小腿不適，無緣樂天開季輪值名單，不過本月10日田中將大在傷後首度進牛棚練投，用球數95球，石井一久接受訪問時透露，田中將大調整情況相當順利，「到目前為止，他在投球上沒有遇到什麼問題，而且慢慢步入正軌。」

而石井一久也正式預定，讓田中將大在17日面對火腿時先發登板，也是這位前樂天王牌睽違7年首次在日職獻技，談到規劃局數及用球數，石井一久則表示會在進行評估。

田中將大日職生涯拿下99勝35負、防禦率2.30的成績，挑戰生涯100勝僅一步之遙，而面對火力貧乏的火腿，田中將大將有機會完成百勝紀錄。

田中將大 樂天金鷲

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