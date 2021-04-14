謝國城少棒／4強戰桃園、南投分別勝出 15日決賽交手

中央社 / 台北14日電
南投縣則以9比4勝屏東縣，闖進謝國城盃少棒冠軍戰。 截圖自南投縣新街國小少棒隊粉絲團
南投縣則以9比4勝屏東縣，闖進謝國城盃少棒冠軍戰。 截圖自南投縣新街國小少棒隊粉絲團

謝國城盃少棒錦標賽今天進行4強賽，桃園市以21比0「扣倒」新竹市，南投縣則以9比4勝屏東縣，桃園及南投明天將進行決賽，勝者奪下冠軍並獲得LLB亞太區少棒賽代表權。

桃園市與新竹市交手的賽事，以龜山國小為主體的桃園第1局就攻下11分大局，打了17個人次，其中王思穩轟出陽春全壘打，第1棒林宇謙首次上場打擊敲出二壘安打，第2次上場更是轟出3分砲。

到了第2局，桃園再度打了16個人次，林宇謙轟出2分砲，劉任右也敲2分全壘打，接著邱澤更是轟出滿貫全壘打，這局攻下10分，此戰桃園轟出5發全壘打，目前4戰已累積14轟。最後桃園市僅用2個半局，就提早以21比0擊敗新竹市，晉級決賽，將挑戰謝國城盃4連霸。

南投縣與屏東縣交手的賽事，屏東縣1局下就靠著失誤、李翔宥及黃博新敲二壘安打，攻下3分；不過2局上南投縣也展開攻勢，利用3次四死球、2次失誤及田伯軒、王凱、幸恆瑋敲安打，攻下4分逆轉。

南投縣4局上再攻下1分後，5局上王凱轟出3分全壘打，6局上再添1分；雖然6局下屏東縣的方品嚴敲出陽春砲，不過最終南投縣還是以9比4擊敗屏東縣，晉級決賽。明天冠軍戰南投縣將與桃園市碰頭，爭取世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽代表權；季軍戰則是新竹市與屏東縣交手。

謝國城盃少棒

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