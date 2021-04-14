中職／石翔宇棄中信投效味全 坦言沒打球可能當技師

去年季末遭到富邦悍將釋出的24歲內野手石翔宇，11日首度回到新莊擔任先發游擊手，面對老東家的他上演復仇記，不僅繳出單場4支2好表現，更是擊出職業生涯6年來首支全壘打，相當勵志感人，但石翔宇也透露，被釋出當時是中信兄弟先與他聯絡，而非現在球隊味全龍。

昨(13)日面對中信再度鎮守游擊大關的石翔宇，根據《自由時報》報導，去年遭釋出後，中信是最先找上門的隊伍，石翔宇表示，味全當時也向他拋出橄欖枝，而在考量龍隊有許多曾在悍將共同打拼的隊友及教練，加上新球隊較有出賽空間，因此投效味全。

石翔宇畢業於南部棒球強權南英商工，2015年投入選秀會後，由義大犀牛(悍將前身)在第10輪選進，雖然在二軍時常繳出好表現，但到了一軍卻總是無法發揮，石翔宇透露，初入職業時是以打青棒的心態比賽，但沒想到兩者天差地遠，而他也對某場在花蓮的比賽記憶猶新，面對統一獅替補守游擊時，沒有接到蘇智傑擊出的強勁平飛球，讓球隊因而落敗，賽後不但流下男兒淚，也在隔天遭下放二軍。

石翔宇表示，家裡由於經營機車行，加上爸爸身體微恙想退休，坦言當時選秀會若沒被選中，現在可能在修機車。而遭到悍將釋出，石翔宇坦言自己會更珍惜職棒舞台，也會藉由自己例子去勉勵味全年輕球員，「不要安於現狀，要隨時保持危機意識好好努力。」