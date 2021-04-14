聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／石翔宇棄中信投效味全 坦言沒打球可能當技師

聯合新聞網 / 綜合報導
石翔宇也透露，被釋出當時是中信兄弟先與他聯絡，而非現在球隊味全龍。 記者林伯東／攝影
石翔宇也透露，被釋出當時是中信兄弟先與他聯絡，而非現在球隊味全龍。 記者林伯東／攝影

去年季末遭到富邦悍將釋出的24歲內野手石翔宇，11日首度回到新莊擔任先發游擊手，面對老東家的他上演復仇記，不僅繳出單場4支2好表現，更是擊出職業生涯6年來首支全壘打，相當勵志感人，但石翔宇也透露，被釋出當時是中信兄弟先與他聯絡，而非現在球隊味全龍。

昨(13)日面對中信再度鎮守游擊大關的石翔宇，根據《自由時報》報導，去年遭釋出後，中信是最先找上門的隊伍，石翔宇表示，味全當時也向他拋出橄欖枝，而在考量龍隊有許多曾在悍將共同打拼的隊友及教練，加上新球隊較有出賽空間，因此投效味全。

石翔宇畢業於南部棒球強權南英商工，2015年投入選秀會後，由義大犀牛(悍將前身)在第10輪選進，雖然在二軍時常繳出好表現，但到了一軍卻總是無法發揮，石翔宇透露，初入職業時是以打青棒的心態比賽，但沒想到兩者天差地遠，而他也對某場在花蓮的比賽記憶猶新，面對統一獅替補守游擊時，沒有接到蘇智傑擊出的強勁平飛球，讓球隊因而落敗，賽後不但流下男兒淚，也在隔天遭下放二軍。

石翔宇表示，家裡由於經營機車行，加上爸爸身體微恙想退休，坦言當時選秀會若沒被選中，現在可能在修機車。而遭到悍將釋出，石翔宇坦言自己會更珍惜職棒舞台，也會藉由自己例子去勉勵味全年輕球員，「不要安於現狀，要隨時保持危機意識好好努力。」

中信 義大

相關新聞

中職／解密徐若熙速球尾勁 林威助：受益於日式投球機制

味全龍新人徐若熙年僅20歲，就展現本土投手少見的K功，其速球尾勁驚人，不論面對左右打者都能製造揮空，今天（14日）下午即將再次對決的中信兄弟總教練林威助透露，徐若熙尾勁的秘密在於他「日本式」的投球動作

中職／潘威倫表現越來越好 早該轉任牛棚少浪費一年

老將「嘟嘟」潘威倫甫滿39歲，這幾年因為傷痛問題纏身，他該先發還是後援的定位，成為老戰友林岳平擔任總教練後最難抉擇的問題。在2019球季他暌違4年再度有破百局的投球局數，而且奪得8勝，並拿下東山再起獎

中職／石翔宇棄中信投效味全 坦言沒打球可能當技師

去年季末遭到富邦悍將釋出的24歲內野手石翔宇，11日首度回到新莊擔任先發游擊手，面對老東家的他上演復仇記，不僅繳出單場4支2好表現，更是擊出職業生涯6年來首支全壘打，相當勵志感人，但石翔宇也透露，被釋

謝國城少棒／4強戰桃園、南投分別勝出 15日決賽交手

謝國城盃少棒錦標賽今天進行4強賽，桃園市以21比0「扣倒」新竹市，南投縣則以9比4勝屏東縣，桃園及南投明天將進行決賽，勝...

棒球／美洲區奧運資格賽 確定5月31日開打

WBSC（世界棒壘球總會）今天宣布美洲區資格賽時間，將於當地時間5月31日至6月5日在美國佛羅里達舉行，脫穎而出的冠軍隊...

中職／化失誤為美技 林祖傑神奇守備讓台南主場沸騰

昨（14日）統一獅對戰樂天桃猿的比賽中，獅隊年輕投手古林睿煬以5局無失分好投搏得鎂光燈焦點，然而在其背後，隊友的守備也功不可沒，4局上游擊手林祖傑的一次神奇Play更讓台南球場的球迷熱血沸騰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。