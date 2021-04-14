中職／解密徐若熙速球尾勁 林威助：受益於日式投球機制

味全龍新人徐若熙年僅20歲，就展現本土投手少見的K功，其速球尾勁驚人，不論面對左右打者都能製造揮空，今天（14日）下午即將再次對決的中信兄弟總教練林威助透露，徐若熙尾勁的秘密在於他「日本式」的投球動作。

據《自由時報》報導，擁有長期旅日經驗的林威助表示，在日本，像徐若熙這類型的好投手其實很多，他的髖關節運用「很日式」，出手時的一剎那手指可以壓到整顆球，因此造就尾勁十足的球路。

助總說台灣投手在跨步時，腳掌和地面接近平行，這樣力量容易從身體側邊分散，並舉幾位日本強投，如山岡泰輔、軟銀王牌千賀滉大，甚至大聯盟前田健太為例，這些強投在投球時，打者可以看到他們的左腳掌，可以看出髖關節部位很柔軟，力量的運用與角度都恰到好處，達到蓄力的效果，而徐若熙就有類似這種的感覺，即使球速140公里看起來也是很快，更何況他球速可以超過150公里。

而味全龍牛棚教練郭勝安也加以證實助總的推測，他說徐若熙在去年動刀後，加強了下半身重訓的強度，甚至增加到整整一倍，加上本身投球出手就快，配合著能有效蓄力的下盤，球速和尾勁都提升不少。

林威助也看好徐若熙的未來，他認為徐絕對不會安於現狀，而且還年輕，有機會在未來旅外發展。