棒球／美洲區奧運資格賽 確定5月31日開打

中央社 / 芳台北14日電
WBSC（世界棒壘球總會）今天宣布美洲區資格賽時間，將於當地時間5月31日至6月5日在美國佛羅里達舉行。 截圖自WBSC官方推特
WBSC（世界棒壘球總會）今天宣布美洲區資格賽時間，將於當地時間5月31日至6月5日在美國佛羅里達舉行。 截圖自WBSC官方推特

WBSC（世界棒壘球總會）今天宣布美洲區資格賽時間，將於當地時間5月31日至6月5日在美國佛羅里達舉行，脫穎而出的冠軍隊伍晉級奧運，第2、3名則要來台打6搶1資格賽。

奧運棒球項目6個席次中，目前已經確定有地主國日本、以色列、韓國及墨西哥，剩下2個席次將分別從美洲區資格賽及6搶1東京奧運最終資格賽中產出。

美洲區資格賽共有8隊參賽，分成2組進行，A組為美國、多明尼加、波多黎各、尼加拉瓜，B組為古巴、委內瑞拉、加拿大及哥倫比亞。各組前2名將進入超級循環賽，最後冠軍隊伍直接晉級奧運，第2、3名則是要參加在台灣舉行的6搶1資格賽。

WBSC會長法卡利（Riccardo Fraccari）表示，「各球隊和全世界棒球界都期待著這一刻，就是踏上通往東京奧運的道路。」他指出，隨著美洲區資格賽的時間和場地確定，希望這項賽事成為精彩的奧運前哨戰，代表著希望和鼓舞。

6搶1資格賽已經率先確定日期在6月16日至20日，昨天中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，外隊球員在落實防疫措施情況下，居家檢疫天數可望縮短至7天。美洲區資格賽結束日期與6搶1資格賽開始日期相隔超過10天，加上出發前3天的核酸檢測報告，剛好來得及。

體育署、中職棒協明天將開會討論相關配套措施，針對國內外球員疫苗規範、相關應變方式做進一步了解。

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