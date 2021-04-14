中職／化失誤為美技 林祖傑神奇守備讓台南主場沸騰

昨（14日）統一獅對戰樂天桃猿的比賽中，獅隊年輕投手古林睿煬以5局無失分好投搏得鎂光燈焦點，然而在其背後，隊友的守備也功不可沒，4局上游擊手林祖傑的一次神奇Play更讓台南球場的球迷熱血沸騰。

時間回到4局上，樂天輪到林立上場打擊，與古林睿煬一度纏鬥至滿球數，前者敲出游擊方向強勁滾地球，游擊手林祖傑反應不及，難以牢牢接近手套，但還是勉強用身體擋了下來，他迅速撿起球，如風車一般利用整個身體的力量將球傳向一壘，驚險搶下第一個出局數。

這化腐朽為神奇的Play也讓轉播單位驚呼，也讓台南主場的獅隊球迷熱血沸騰，把氣勢拉抬到最高點，最終也以10：0大勝，中職官方把這不可思議的守備剪輯上傳至Youtube後，也球迷紛紛留言：「這球太扯了！」、「真的扯 靠腰手就傳到速度還夠」、「年度最佳美技！」