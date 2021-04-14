中職／潘威倫表現越來越好 早該轉任牛棚少浪費一年

老將「嘟嘟」潘威倫甫滿39歲，這幾年因為傷痛問題纏身，他該先發還是後援的定位，成為老戰友林岳平擔任總教練後最難抉擇的問題。在2019球季他暌違4年再度有破百局的投球局數，而且奪得8勝，並拿下東山再起獎，讓許多人認為他不需要轉往牛棚，還是可以續任先發投手。

從新人球季開始，潘威倫除了在2005年及2016年因為需要調整有數場後援外，幾乎都是球隊固定先發，不用像中職有些投手每年錯亂的兩頭燒。他沒有花俏的投球姿勢，沒有讓人驚豔的超快球速，靠著136~144km的二縫線直球，以及指叉球、滑球、曲球等多種球路，加上令人歎為觀止的精準控球以及不錯的球質，讓他成為可靠的先發投手。

潘威倫巔峰時期的精準控球，超過40打席才會出現1次保送，要2至3場先發出賽才會免費送對手上壘。從初登板至2016年，生涯平均仍約有30打席/次保送的成績。不過近5年的成績則為21打席/次，表示保送的頻率已經是巔峰時期的一倍。這個數據不應該與前幾年的彈力球扯上太大關係，最多只能說球的縫線問題，但最大的狀況，應該是他的控球能力已經有所下降。

潘威倫的球速在中職不算快，但優勢是控球好、有球威、球路變化多，讓打者總是看得到，但就是打不好。 聯合報系資料照片

除了控球能力開始有落差外，他的體能也大不如前。在2019年東山再起之年，他幾乎維持投1休6~7天的出賽頻率，有時休息10天，用球數大約在70~80球左右，約投到5~6局。雖然是穩定出賽，不過對於牛棚損耗不小，而且壓制力沒有以往出色。去年開始他更是極為不穩，防禦率居高不下，季中就開始調整定位，讓他轉戰牛棚，季末才又讓他回到先發輪值。只是長期以來嘟嘟並沒有這樣被調整過，這樣不固定的出賽模式，反讓他表現更不好。

雖然潘威倫狀況已不如前，仍有許多人對於他轉戰牛棚持反對態度。一方面他是先發場次及勝場紀錄保持人，就記錄面或是情感面而言，都不希望他轉換身份。另外還有一種說法是，他並不是快速熱身的球員，對於需要隨時能夠上場的牛棚，調整上不一定能適任。

去年季中潘威倫曾一度轉戰牛棚，今年則是在幾經掙扎後，以後援身份出賽。不過這幾場賽事他的表現已經就比去年先發時好非常多，他不是強力救援型的投手，也無法用火球壓制，反而勝任廖文揚離隊後獅隊一直在尋覓的長中繼角色。他不用短暫熱身就緊急登板，又可以在1~3局之中，全力以赴的展現他的球威及球速，這對他應該是比較好的調度。

獅隊在本土先發輪值方面，早已啟動換血接班，雖然有些失敗案例，但陸續有江辰晏、施子謙及古林睿煬的崛起，已是各隊中最出色的陣容，足以撐起整季的輪值。對於已經進行世代交替多年的獅隊而言，培養更長遠的戰力更為重要，現階段先發輪值就不一定要用潘威倫。

獅隊已經培養出江辰晏、施子謙兩位有經驗的本土先發，今年又有古林睿煬崛起，可以放心地讓潘威倫往牛棚發展了。 聯合報系資料照片

可惜潘威倫白白浪費了一年時間，去年62.2局丟了60分責失分，不但讓生涯成績變差，而且貢獻十分有限，在台灣大賽甚至幾乎是敗戰處理。不過現在潘機倫越來越適應牛棚角色，若持續以此方式調整，對於球隊幫助更大，或許也可以讓他職棒生涯延續更久。以他對球隊的重要性及穩定度，說不定還有可能因此成為轉運手，比先發更快拿到生涯150勝！