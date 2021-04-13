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中職／先發場數平左投紀錄 王溢正3.2局遭猛獅打爆
樂天桃猿隊今天在台南球場遭到重創，左投王溢正先發3.2局狂失8分，統一獅隊打到第6局已經先發9棒全員安打，終場以10：0擊潰猿隊，20歲火球男古林睿煬先發5局、無失分，拿下第3勝、跨季5連勝。
王溢正今天是生涯第162場先發出賽，追平現任猿隊牛棚教練的林英傑，共同持有中職史上最多先發場次左投紀錄，但獅隊打線早早就迎頭痛擊，重傷害是第2局被敲5安打、失5分。
獅隊「大物」新人林子豪的火燙手感延續到本周，此役第2局敲出安打，推進一、二壘有人，林祖傑補上安打、帶1分打點，林岱安、林靖凱持續補刀，陳傑憲擊出二壘方向滾地球，二壘手郭嚴文接球後一度「溜手」、錯過雙殺機會，蘇智傑再掃二壘打，讓王溢正失血不止。
郭阜林第3局再敲陽春砲，不僅將獅隊的領先擴大到6：0，也以5轟再度取得全壘打榜單獨領先。
獅隊此役2到6局都有分數進帳，第4局從第9棒到第3棒連續4支安打，也打退了王溢正，先發3.2局，被敲10安打、狂失8分，防禦率飆到8.55；第6局陳鏞基敲出安打，完成獅隊先發9棒全員安打。
古林睿煬先發投5局、共用93球，只被敲出2安打、無失分，4次三振進袋後，累積28K也追上味全龍隊徐若熙、中信兄弟隊德保拉，3人並列領先。
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