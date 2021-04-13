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日職／陳偉殷二軍優質先發吞敗 自評直球狀況佳

中央社 / 台北13日電
陳偉殷二軍出賽。 擷圖自推特
陳偉殷二軍出賽。 擷圖自推特

旅日阪神虎隊投手陳偉殷今天二軍出賽，面對歐力士猛牛隊投7局失3分，優質先發，但隊友火力沒能支援以1比3吞敗，陳偉殷承擔敗投，自評直球狀態是目前為止最佳，整體表現不差。

阪神虎隊二軍今天在大阪巨蛋與歐力士猛牛隊交手，阪神虎隊台灣投手陳偉殷先發，總計用89球投7局，被敲6支安打，投出5次三振、1次四壞保送，失掉3分責失分，投出優質先發內容，但面對歐力士隊打者來田涼斗3打數都被敲安打、對戰不理想。

阪神隊首局靠著高山俊安打開啟攻勢、小野寺暖二壘打先馳得點，歐力士隊前5局沒有拿下分數，6局靠著單局3安、1次四壞保送，一口氣攻下3分、翻轉戰局，阪神虎隊比賽後半段無力追分、吞下敗仗。

阪神二軍總教練平田勝男表示，陳偉殷今天前5局表現很好，唯獨面對來田涼斗3打數都被敲安打比較不理想，平田勝男表示，陳偉殷投到7局表現還是不錯、整體表現不差，但控球可以更好。

阪神虎 歐力士猛牛 陳偉殷

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