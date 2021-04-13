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中職／返「大帝」誕生地 曾陶鎔3安都長打修理前東家

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊曾陶鎔。記者劉學聖／攝影
味全龍隊曾陶鎔。記者劉學聖／攝影

返回2017年兩戰敲出5轟的福地澄清湖球場，味全龍隊曾陶鎔又開砲，單場3安打都是長打、包括一發陽春砲，幫助龍隊以6：1擊敗中信兄弟隊，洋投鋼龍先發7局、僅失1分，拿下中職首勝。

龍隊在首局就有攻勢，兄弟先發投手廖乙忠還沒取得出局數，就被前3棒李凱威、曾陶鎔、劉基鴻連掃3支長打，連續5名打者上壘後才出現第1個出局數，龍隊單局灌進3分，曾陶鎔第2局再敲陽春砲，幫助龍隊取得4：1領先。

廖乙忠撐4.1局退場，被敲6安打、失5分；官大元第5局接手，先讓廖乙忠留下的一壘跑者跑回分數，但面臨滿壘危機未讓戰局進一步失控，本季9場、12.2局出賽，防禦率仍是0。

曾陶鎔2017年上半季爆紅，博得「陶鎔大帝」美稱，代表作就是該年5月5、6日在澄清湖球場兩戰敲出5發全壘打，一度跨場連4打席開轟、為中職史上第一人。

如今以龍將的身分來到澄清湖出賽，曾陶鎔又有佳作，單場3安打，分別是二壘打、全壘打、二壘打，貢獻3分打點，加上1次觸身球保送，單場4打席全數上壘。

鋼龍以90球先發7局，唯一失分是第1局被敲2安打，因潘志芳的三壘打失分，第2到7局封鎖兄弟打線，只再被敲出2支零星安打，好投加上隊友火力援護，摘下第1勝。

曾陶鎔 廖乙忠

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