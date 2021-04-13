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中職／林智勝傷癒首度二軍實戰 2打數沒有安打
中職中信兄弟隊野手林智勝去年10月腳踝受傷動手術，今天傷後相隔半年首度二軍出賽，代打上場、2打數沒有安打；兄弟二軍賽事由陳琥先發投5局失4分，兄弟、樂天桃猿握手言和。
林智勝去年10月出賽跑壘時左腳「翻船」，10月底接受腳踝手術，傷後維持復健訓練。
兄弟今天二軍賽事與樂天桃猿隊交手，林智勝傷癒首度實戰亮相，6局敲出三壘方向飛球出局，8局敲出中外野方向飛球出局，總計2打數沒有安打。
兄弟派出投手陳琥先發，陳琥首局有狀況，面對首名打者蔡鎮宇被敲出陽春砲，接著投出四壞保送，再被成晉敲出2分砲，3局則被林澤彬敲出陽春砲。
陳琥總計用90球投5局，被敲5支安打、包括3發全壘打，失掉4分都是責失分、無關勝敗。
兄弟前3局沒有拿下分數，3局打完0比4落後，4局靠著曾頌恩2分砲追分，5局陳文杰開轟，2分砲幫助球隊扳平比數。
桃猿隊9上靠著保送及林澤彬、成晉接連安打送回超前分，兄弟隊9下靠著林書逸二壘打、短打推進、陳文杰適時安打送回追平分，但攻勢沒有延續，兩隊終場5比5握手言和。
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