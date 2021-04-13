中職／徐若熙、王維中回歸 14日聯手打兄弟

味全龍隊「怪物新人」徐若熙確定明天重返賽場，先發對上中信兄弟隊，此戰狀元左投王維中也將以中繼之姿付出，兩大王牌同日歸隊。

徐若熙開季投出驚人身手，前三戰合計12.1局送出26次三振，用三振寫紀錄，卻在3日面對統一獅隊一戰出狀況，只投5人次、20球就因膝蓋不適退場，他在4日降下二軍，10天期滿，於明天復出賽場。

徐若熙明天將遭遇兄弟，也將是他繼生涯一軍首戰對兄弟先發3.2局狂飆11K後再次碰頭，就看這次兄弟打者能否找到應變之道。

徐若熙面對左打的優勢明顯，31打席送出驚人的21次三振，遠勝過面對右打的21打席、7K，面對左打的被打擊率為1成29，也勝於面對右打的3成33，對於左打強打居多的兄弟來說，徐若熙確實難纏。

徐若熙下二軍前累積28K，原本遙遙領先，但在缺席期間已被兄弟洋投德保拉趕上，統一獅隊古林睿煬也已累積24K，今晚將先發出戰樂天桃猿隊，有機會超越徐若熙。

兄弟則推出洋投加百利先發，他目前先發4場，勝場還沒開張，累積0勝2敗、防禦率4.12。