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6搶1／外隊來台放寬居家檢疫7天 三方會議15日討論細節

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
指揮中心發言人莊人祥今天表示，外隊來台，原則上同意放寬規定，採居家檢疫7天、有條件限制練球。 聯合報系資料照
指揮中心發言人莊人祥今天表示，外隊來台，原則上同意放寬規定，採居家檢疫7天、有條件限制練球。 聯合報系資料照

東京奧運6搶1最終資格賽將於6月在台灣舉辦，指揮中心發言人莊人祥今天表示，外隊來台，原則上同意放寬規定，採居家檢疫7天、有條件限制練球；中職聯盟表示，7天、14天的兩套方案都有送交CDC，若採7天，將有許多配套，坦言「執行難度不低」，將在15日的三方會議進一步了解。

莊人祥今天指出，有關6搶1的部分，目前體育署有提出方案，針對縮短居家檢疫部分，希望在一些嚴密規畫和防疫配套下，原則上同意採居家檢疫7天、有條件限制練球，國外選手若有打疫苗，可以專案評估，放寬檢疫規則。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥(中)。記者邱宜君／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥(中)。記者邱宜君／攝影

莊人祥表示，目前尚未討論出選手若有疫苗接種可如何放寬，且也不是每個國家都有打，只是目前有提出這個選項，體育署將於本周四進一步討論，之後才會有相關執行細節。

指揮中心在更嚴密落實防疫規畫配套的原則下，同意檢疫隔離7天的方案，中職對此表示，將於15日與體育署、棒協開會後，針對目前對國內、國外球員的打疫苗的規範及相關應變的方式，做進一步了解，也強調對賽事防疫的態度一如以往，確保球員安全第一與防疫優先。

6搶1中華隊大名單內的球員，將在近日進行疫苗接種；而針對有限制練球，中職舉例球隊練球時間區隔，前後時間不重疊，球隊離開後加強消毒清潔，若球場足夠，也可採分開場地練球。

中職表示，14天跟7天兩案都有送交CDC，14天是標準規範，所以絕對符合，7天就有很多需要配套的規範，將在周四再做溝通討論的，執行上難度不低，聯盟還是會以球員安全為第一考量。

棒協 中職 中華職棒

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