中職／「龍星大樂」主題日 4位龍將開唱爭當歌王

味全龍隊本季第二個大型主題日「龍星大樂」，將於4月17、18日於天母棒球場登場，17日將邀請知名主持人曾文誠以Live Podcast開講，18日則是首次於天母舉辦「龍星大樂歌唱大賽」，安排龍將於賽後熱力開唱，看看誰才是龍隊真正的歌王。

本次主題日球場周邊將布置成聲音特區，包括歌單牆拍照區以及特製味全龍視覺錄音間，讓球迷一秒化身廣播主持人，另外也安排遊戲攤位進駐，包含迷你KTV、大鼓達人等遊戲機台，就是要讓滿滿的「聲音」貫穿全場。

17日「龍星大樂」主題日第一天，賽前活動將邀請到「台北市立棒球場」兩位節目主持人曾文誠以及梁功斌，以Live Podcast的形式討論龍隊回歸後的話題，想要回味過往歷史的老龍迷絕對要提早入場；18日賽前則是將熱門猜歌競賽搬進球場，開放入場球迷參加挑戰，屆時要看那位龍族夥伴能成為現場猜歌王。

主題活動重頭戲則是「龍星大樂歌唱大賽」，選在18日賽後開唱，演出者包含曾陶鎔、蔣少宏、朱祥麟、李凱威，4位球員要以拿手歌曲一決勝負，看看誰才是真正的歌王。

主題日兩天內野前3,000名進場的球迷，皆可獲得「龍星大樂歌詞本」乙本，讓進場球迷能在局間跟著應援團長勛雞，一起大聲齊唱應援歌曲，歌詞本中將隨機附贈歌唱大賽參賽選手的親筆簽名。