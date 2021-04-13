日職／西武台灣水果日登場 吳念庭當主角秀「台味」

效力西武獅隊的旅日台將吳念庭，本周首戰從今天起與火腿隊的2連戰展開，16日還將有「台灣水果日」登場，西武主場將設置台灣水果與吳念庭首轟紀念看板，本周5場西武賽事由ELEVEN體育家族轉播。

吳念庭本季10場先發、為西武貢獻11分打點為球隊之最，今天西武先與目前聯盟墊底的火腿隊展開2連戰，吳念庭能否延續火燙打擊手感、高效率打點能力，備受台灣球迷關注，而火腿近況低迷，有無可能派出王柏融來變化陣型，也讓球迷期待能看見台灣打者對決的戲碼。

首戰在今天下午4點45分登場，西武派出松本航先發對決火腿池田隆英，面對今年先發兩場比賽就失7分的池田隆英，就看吳念庭能否把握機會，再繳亮麗打擊成績。

周五西武主場將舉行「台灣水果日」，當天活動還有紀念吳念庭首轟出爐的布置物，供現場球迷拍照互動，西武官網宣傳海報中，更是將吳念庭與台灣盛產水果鳳梨、芒果、香蕉等擺放在一起，別有一番「台味」。

中職味全龍隊「龍王」王維中以及「怪物新人」徐若熙本周回歸，最快會在明天交手中信兄弟隊一戰復出。龍隊本周先在澄清湖陸續迎接兄弟、樂天桃猿隊踢館，周六再回天母與富邦悍將、統一獅隊交手，周日可否戰勝「恐獅症」，精彩賽事請鎖定ELEVEN體育二台，有線電視在74台，中華電信MOD則在214台。

ELEVEN體育一台、PLUS本周五起還有猿隊主場與兄弟的3連戰賽事，獅隊主場賽事則在ELEVEN PRIME播出。