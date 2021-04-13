棒球／中華隊當心！ 大聯盟250轟強打代表以色列出征東奧

身為2017年世界棒球經典賽大驚奇的以色列國家隊，近日再有重大補強，根據外媒報導，現年38歲的前遊騎兵明星二壘手金斯勒（Ian Kinsler），決定代表以色列出征東京奧運，生涯擁257轟的他，有可能成為中華隊另一威脅。

金斯勒曾以主戰二壘手身分，代表美國參加2017年經典賽，最終也順利擊敗多明尼加拿下隊史第1座經典賽冠軍，而從大聯盟退休近2年的金斯勒也按耐不住，擁有以色列血統的他決定代表這支西亞新興強權出證奧運。

根據大聯盟記者莫洛西（Jon Morosi）透露，以色列初步規劃的出征名單中，金斯勒、拉凡威（Ryan Lavarnway）、席德（Josh Zeid）、凱利（Ty Kelly）及布萊克(Jeremy Bleich)、瓦倫西亞（Danny Valencia）及莫斯卡特（Jon Moscot）等7人具有大聯盟資歷，而除了金斯勒、瓦倫西亞及莫斯卡特外，其餘4人皆為上屆以色列能打下賽事第6名的功臣。

以色列在2019年的東奧棒球歐非區資格賽，在義大利奪下排名第1的成績，也順利取得東奧門票，若中華隊成功搶進奧運，這支實力謎樣的以色列恐將形成一大勢力。