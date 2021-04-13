謝國城盃少棒／廖信棠單場雙響砲 南投連兩年晉4強

謝國城盃少棒錦標賽敗部賽事南投縣今天與新北市交手，南投縣廖信棠投打俱佳，先發好投、單場雙響砲貢獻6打點，率隊以15比5、4局拿勝，連兩年晉級4強，將與屏東爭冠軍戰門票。

110年謝國城盃全國少棒錦標賽南投縣今天與新北市隊在青年公園棒球場交手，南投縣先發投手廖信棠比賽前半段展現壓制力，前2局沒有失分，3局先掉1分，4局上遇亂流，僅抓到1個出局數就退場。

廖信棠今天總計用73球投3.1局，被敲7支安打，失掉5分責失分；打擊方面，2局敲出3分砲、3局敲出個人單場第2轟，今天總計3打數敲出2轟，貢獻6分打點，率隊晉級4強。

南投縣總教練紀俊麟表示，廖信棠是球隊的中心棒次，前陣子打擊狀況有點下滑，但還是讓他持續打第4棒，希望給孩子們多一點信心，今天有調整找回好的打擊手感。

紀俊麟也提到，廖信棠除了打擊，投球也有優勢，廖信棠是左投、出手位置高，加上直球與變化球速差大，這個年齡要打好他的球並不容易，今天比賽前半段掌控場面能力不錯，但小朋友的比賽很容易1局出狀況，比賽後半段才將他換下來。

廖信棠表示，今天賽前長打一直沒有發揮，看到隊友有打全壘打心裡也很著急，覺得打擊上沒能替球隊貢獻，第一次單場雙響砲很開心。廖信棠小學5年級因為欣賞旅外投手陳偉殷開始打棒球，也是中職中信兄弟隊的球迷。

南投縣連兩年晉級4強，上一屆拿下第4名，紀俊麟表示，4強算是階段性目標，也一直鼓勵球員把當下的事情做好最重要，一開始就設定冠軍或4強的目標，球員能力不足以扛起時，反而是不必要的壓力，希望每場比賽發揮水準，氣勢和鬥志也會不同，慢慢可以跟強隊更接近，如果掌握住機會，就有翻轉搶勝的可能。

謝國城盃少棒錦標賽敗部賽事，南投縣隊打擊發揮，團隊攻勢串聯，開路先鋒王凱（圖）不僅敲出生涯首轟，還一口氣敲出雙響砲，直呼「不可思議」。中央社

王凱雙響砲直呼不可思議 南投謝國城少棒火力猛

謝國城盃少棒錦標賽敗部賽事，南投縣隊打擊發揮，團隊5轟攻勢串聯，王凱不僅敲出生涯首轟，還一口氣敲出雙響砲，直呼「不可思議」；南投總教練紀俊麟直言「打擊是球隊靈魂」。

110年謝國城盃全國少棒錦標賽南投縣今天與新北市隊交手，南投團隊12安攻勢串聯，廖信棠2局敲出3分砲，王凱3局敲出3分砲，廖信棠3局敲出個人單場第2轟，4局王凱再敲出2分砲，幸恆瑋4局敲出再見陽春砲，率隊以15比5、4局拿勝，連兩年晉級4強。

南投縣總教練紀俊麟表示，今天陣中投手戰力雖然不差，但沒有一名可以完全掌控局面的投手，只能看誰的狀況好去調配，「有沒有辦法走到最後就看打擊有沒有發揮，打擊是球隊靈魂的部分」。

紀俊麟表示，王凱是球隊打線的關鍵，前兩場比賽打得比較悶，昨天教練團幫忙調整，也鼓勵他短期比賽難免遇到低潮，不要把情緒帶到下一場比賽，今天王凱4打席上壘率百分百，敲出3支安打，有1次保送，扮演稱職開路先鋒角色。

王凱表示，今天賽前幾場比賽打不好，昨天休兵日教練團微調動作，修正打擊時身體會往前傾的狀況，把重心留好，今天打擊有不錯的發揮，敲出棒球生涯首轟，而且還是單場雙響砲，開轟當下很開心，「感覺不可思議」。

王凱因為叔叔是球隊教練，從小學3年級開始打棒球，剛開始練野手，後來也有練投，野手守備位置是二壘、游擊。他表示投球和打擊都有信心，也都喜歡，偶像是效力美職天使隊的日籍球星大谷翔平，「因為他的態度很好」，也想跟大谷翔平一樣雙刀發展，此次參賽希望球隊可以打入冠軍戰。

怪投呂浩銓好投 新竹市謝國城少棒4強隊史最佳

謝國城盃少棒錦標賽敗部賽事新竹市今天與台東縣交手，新竹市先發怪投呂浩銓扛住壓力，5.2局失3分好投壓制，團隊2轟攻勢串聯，終場以6比3拿勝、晉級4強，為隊史最佳成績。

110年謝國城盃全國少棒錦標賽敗部賽事新竹市隊今天與台東縣隊在青年公園棒球場交手，新竹市隊先發投手呂浩銓有3種出手位置，正投、側投、下勾都可以，今天對台東縣先發用88球投5.2局被敲6支安打，投出1次三振，失掉3分責失分。

新竹市隊2局靠著莊博淵內野安打送回追平分，李浚宇敲出生涯首轟、2分砲幫助球隊超前比數，台東3局上追回1分，新竹市3局下靠著單局3安、2保送多添2分，5局楊今富也開轟，幫助球隊多添1分保險分，順利拿下比賽勝利。

新竹市隊總教練許豪哲表示，呂浩銓從國小3年級開始練投，到了5年級很多關鍵比賽都是他扛起，場上完全不會緊張，展現大將之風，球雖然不快，但是控球很準。

呂浩銓透露，今天比賽過程以下勾為主，偶爾會偷換成正投，擾亂打者節奏。校友、現效力富邦悍將隊的投手郭俊麟先前也有回學校指導學弟們投球動作，呂浩銓笑說知道郭俊麟很強，但偶像是中信兄弟隊的野手王威晨。

新竹市隊此次以西門國小代表參賽，打出隊史最佳成績4強，明天將與桃園市隊爭冠軍戰門票，許豪哲表示，本來沒有想過可以打出這麼好的成績，球員們展現毅力，清明連假犧牲2天假期練球，也有好的結果。

新竹市隊下一場比賽遇上少棒強權桃園市隊（龜山），許豪哲表示，很多球員看到桃園球隊還沒打就會先害怕，會鼓勵球員：「你們打到4強已經很棒了」，也感謝校長對球隊的支持和鼓勵。

李浚宇、楊今富敲生涯首轟 謝國城少棒竹市晉4強

謝國城盃少棒賽敗部賽事新竹市隊展現毅力，今天與台東縣隊交手，李浚宇、楊今富都敲出個人生涯首轟，率隊以6比3拿勝晉級4強，楊今富攻守有表現，「當吵一點的捕手」掌控場面。

110年謝國城盃全國少棒錦標賽敗部賽事今天在青年公園棒球場舉行，新竹市隊團隊9支安打攻勢串聯，李浚宇2局開轟、楊今富5局開轟，尤其楊今富的全壘打，不僅總教練許豪哲意外，連他自己也說：「打出去嚇了一跳。」

新竹市隊此次由西門國小代表參加，許豪哲表示，球員的身材都偏瘦小，過去2、3年球隊的打擊不是很突出，但一直維持穩紮穩打的訓練方式，此次比賽長出砲火也沒有特別改變訓練方式。

李浚宇敲出生涯首轟，他表示前幾場打擊低潮，今天上場抓直球打、擊中球心就有機會，原本以為是深遠安打，打出全壘打也更有自信。

李浚宇從小跟著爸爸看Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）比賽，最欣賞的球員是王柏融，「因為他在關鍵時刻都可以有適時一擊」，談起近期王柏融旅日表現不如預期，李浚宇童言童語直言：「為他難過。」

楊今富今天先發蹲捕、攻守俱佳，許豪哲表示，楊今富剛開始時很安靜、不太說話，教練團一直跟他說：「當捕手要吵一點」，他也有慢慢調整，開始能指揮掌控局面。楊今富是富邦悍將隊球迷，平時也會看捕手林宥穎出賽畫面學習，但偶像是悍將隊野手李宗賢。