日職／阪神暫不缺陳偉殷 台灣虎投已10年未奪勝

日職打完前三週的賽程，央聯由阪神暫居龍頭，阪神打完前15場後的戰績是11勝4敗，勝率高達7成33，領先居次的巨人已有2.5場的勝差，雖然季初的排名還沒有太大的意義，不過阪神能在開季就打出這種成績，著實令人有點意外。

阪神能在央聯暫時稱霸，先發投手群的表現是重要的關鍵，從開季至今的15場比賽，沒有一場的先發投手投不滿5局，在12隊中只有羅德能並駕齊驅，不過羅德先發投手群的防禦率是3.55，阪神則只有1.88，當然不同聯盟的數據無法這樣比較，但阪神先發投手群在本季的表現真的是非常優異。

阪神目前採用6名先發投手的輪值，包括藤浪晉太郎、青柳晃洋、西勇輝、秋山拓巳、洋投甘凱爾（Joe Gunkel）以及去年的第2指名新人伊藤將司，6人中防禦率最高的是秋山的2.77，防禦率最低的則是甘凱爾的0.96，其中甘凱爾的表現讓人刮目相看，他去年球季的第一次登板是先發，表現不佳後被下放二軍，相隔一個月後重回一軍，身份轉換成中繼，直到9月底才又再度先發，季末的5場先發投球內容只能算是普通，今年季前還在洋將登錄取捨名單中掙扎，沒想到開季後先發3場，18又2/3局只被打出9支安打丟掉2分，已拿下3勝，是阪神陣中成績最好的先發投手。

甘凱爾是陳偉殷的競爭對手之一，但他本季出賽3場表現優異，一軍地位穩固。 擷圖自阪神虎FB官方粉絲團

左投新人伊藤是另一匹黑馬，先發2場投12局，雖然被打出較多的14支安打，不過也只失掉3分，防禦率只有2.25，生涯首勝也已入手，對於阪神虎迷來說，甘凱爾及伊藤的表現固然值得高興，但對於台灣球迷來說，兩人表現的越好，就代表要看到台灣旅日投手陳偉殷在阪神一軍上場的機會越來越小了。

陳偉殷今年季初從2軍出發，在二軍已出賽兩場，1勝1敗，12局被打出8支安打，投出9次三振失掉1分自責分，防禦率只有0.75，投球內容非常不錯，即使今年一軍因疫情關係仍能登錄5名洋將，但先前提到的甘凱爾及伊藤兩人表現穩定，洋投及左投正好都卡住了陳偉殷的位置，加上備受注目的小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）及阿坎塔拉（Raul Alcantara）也已抵日隔離中，以阪神目前的狀況來說，6團隊65分的總得分雖是央聯最高，2成54的打擊率也排第2，不過先發一壘手馬提（Jefry Marte）的打擊表現不算好，因此要替換洋將也會先考慮野手，兩人4月底出關，有可能會在5月黃金周亮相，屆時陳偉殷上一軍的希望更渺茫了。

歷年來在阪神效力過的台灣旅日投手共有5人，分別是郭李建夫、蕭一傑、鄭凱文、呂彥青以及陳偉殷，其中郭李生涯出賽167場為最多，但他6季多以中繼後援為主，27勝31敗19次救援成功，以及3.50防禦率的成績只能算是平平；蕭一傑雖然是08年選秀第一指名，在一軍僅出賽2場，留下1敗2.16防禦率的成績；鄭凱文09年加盟阪神，4季也多以中繼上場，出賽27場，2勝1敗1個中繼點，之後轉戰橫濱1季之後返台；至於呂彥青則在阪神3年都未上過一軍，現在在味全二軍隨隊訓練出賽。

鄭凱文在3月21日奪下暌違1347天的中職一軍先發勝，他2011年球季的勝投，是至今台灣虎投在阪神的最後1勝。 聯合報系資料照片

擁有豐富日美職經驗的陳偉殷加入阪神，原本有望繼11年的鄭凱文之後，再度成為在阪神拿到勝投的台灣投手，但目前看來阪神一軍對先發洋左投的需求順序在洋砲及牛棚投手之後，相隔10年的台灣虎投勝投應該還要再等一陣子了。