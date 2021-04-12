中職／林威助提出挑戰遭駁回 楊清瓏回應了

中信兄弟、統一獅隊昨天在台中洲際球場進行3連戰最後一戰，兄弟總教練林威助8局下提出電視輔助判決，聯盟認定挑戰失敗，他不滿證據不足被扣一次挑戰權，中職秘書長楊清瓏今天回應：「沒有足夠影片可改判，而非證據不足，因此算一次挑戰。」

此役8局下，張志豪獲保送後，蘇緯達揮出中外野安打，張志豪滑向三壘時，獅隊三壘手林子豪的手套碰觸到他的左肩衣袖，林威助提出挑戰，但現場畫面看不出來，主審因此維持原判。

林威助雖上前抗議，這半局宣告結束，楊清瓏強調不是沒有影片，而是有影片不足以改判，聯盟會再針對即時重播輔助判決，進行更精確的文字修正。

兄弟9局下首名打者高宇杰安打，下一棒王威晨擊出游擊區滾地球，獅隊游擊手林祖傑接球後傳向二壘，高宇杰出局，林威助再次提出挑戰，遭判定已用完兩次權利，不能再動用挑戰權。

林威助認為，8局下沒有足夠證據，不能算一次挑戰，聯盟回應有畫面就算一次；楊清瓏表示，若即時重播輔助判決的修正規則，無法讓總教練和其他人了解，聯盟會再修正更清楚。