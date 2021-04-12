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中職／新球季首月只有52轟 比去年同期大減77轟

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
新球季首月只有52轟，比去年同期大減77轟。 報系資料照
新球季首月只有52轟，比去年同期大減77轟。 報系資料照

中職本季賽事開打滿月，開季前48場比賽只有52支全壘打，比起去年同期129轟紀錄，足足減少77轟，樂天桃猿隊只有5轟更讓球迷意外。

中職3月13日開打，統一獅隊目前16轟暫居第一，接著是富邦悍將隊12轟、中信兄弟隊10轟、味全龍隊9轟、猿隊5轟，從全聯盟單場平均1.08轟看來，如果維持這個速度到季末，總產量推算324轟，將是近7年最低紀錄。

中職過去12季，4隊每年進行240場球季賽，今年多了龍隊，也多出60場球季賽，全壘打產量恐怕下滑，打高投低的情況消失。

去年打完開季前48場，獅、猿35轟並列第一，當時猿隊打22場，比獅隊少4場，長打砲火更猛，悍將隊也有33轟，兄弟26轟最少，全聯盟單場平均2.69轟。

中職從2015年起，全壘打產量大增，依序是429、603（史上單季最高）、494、399、514、561轟，這6個球季剛好3000轟紀錄，今年球季賽場次增加，反而不再看到全壘打滿天飛的現象。

中職 樂天桃猿

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