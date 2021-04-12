中職／陳禹勳投到一半「定格」 楊清瓏：不知他是什麼心態

樂天桃猿隊「守護神」陳禹勳前天對富邦悍將之戰9局下，面對高國輝打擊時，投球動作做到一半突然停頓，未把球投出手，讓高國輝一頭霧水，中職秘書長楊清瓏說：「我在棒界這麼久，也是第一次看到，應該去問他為何突然停止。」

陳禹勳的動作未違反棒球規則，楊清瓏表示，全看裁判如何認定，可容忍就OK，如果認為這個動作不尊重，就可提出警告。

楊清瓏在棒界超過50年，他說，以前只看過投手出手前，因為動作不順暢，重新再來一次，沒看過像陳禹勳這種例子，不知他當時是什麼心態。

此役主審張展榮當下未警告陳禹勳，比賽繼續進行，陳禹勳後來三振高國輝，對好壞球的判決不滿，退場前用手指比著自己的眼睛，口中念念有辭，張展榮也很不滿，猿隊總教練曾豪駒趕快上前化解緊張局面。

楊清瓏說：「裁判碰到這種情況，直接就是警告，什麼都不用講，球員還有什麼動作再說。」

他表示，曾豪駒進場很好，不讓球員受傷害，陳禹勳對在球場上比動作，對裁判是很大諷刺。