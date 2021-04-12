中職／開戰首個月 新軍味全龍加入看點多

中職開打已一個月，相隔12年終於達到擴軍的規模、加上疫情影響海外好手回歸，更適逢奧運棒球年，球賽精彩度上升備受關注。本季新軍味全龍挾著2大強投王維中、徐若熙強勢加入，龍隊主場票房均飆破7千人，即便在疫情限制入場，聯盟場均近6千人，逼近2013年經典賽帶來的中職熱潮。目前戰績榜上的老四隊廝殺激烈，讓賽事格外精彩。

5隊更添焦點

本賽季中職開季獲得關注焦點多，最大改變就是有了新軍味全龍的加入，自08年季末的放水事件導致米迪亞暴龍解散，同年中信鯨也沒有意願繼續經營，從09年到去年，中職就變成4隊聯盟，而味全龍加入後代表著賽程大改，不再是每週重複的兩個系列戰（過往每週都是四隊捉對打），現在可能當週要打到另外4隊，而對戰豐富也讓投手對戰場合多元，比賽也更精彩。

更因疫情影響旅外，20年的選秀闖入不少旅外好手，甚至今年更有機會到達高峰，包含3A等級的打者鞏冠（朱立人），強投胡智為、陳冠宇、曾仁和（可能投入選秀），甚至前年12強棒球賽功臣強投江少慶都會加入今年季中選秀，球迷更能近距離看到好手同場競技。

我國今年還有六搶一賽事，準備有機會的東奧棒球賽，種種因素都讓關注度飆升，有望追上13年經典賽拿下好成績帶動的國內棒球熱潮。

味全也能吸票！

據《數據》顯示，今年開季一個月共48戰，即便因防疫守則有最大單場入場數量控管（諸如票房收割機的洲際棒球場限制78%），球迷仍湧入場均5813人的數字。而曾被認為可能是票房毒藥的新隊伍味全主場更是驚人，雖然是因假日限定，但主場還是繳出場均7千人以上的票房紅盤，怪物新人徐若熙受傷前的吸票能力了得，後續等到「龍王」王維中與若熙歸隊，味全的吸票能力也不能小覷。

此外，球場內的表現也很重要，老四隊表現伯仲之間，截至12日，老四隊分居前4、勝差僅半場，各有各的優劣，中信的牛棚投手群表現最出色，富邦先發投手群兵多將廣，樂天則擁有聯盟最佳的打擊率與守備成績，統一則是聯盟最能開轟的團隊。

雖然味全正如預期短期內戰力不齊，難以爭奪龍頭，但卻屢屢扮演強隊殺手的角色，他們至今是打龍頭富邦打得最出色的隊伍，堪稱新一代的「水鬼」，讓各隊球迷都有關注點。

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