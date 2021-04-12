中職／悍將「女子女子」主題日 兌點與女孩共享午後時光

富邦悍將隊一年一度的女生主題日即將登場，5月1、2日的「女子女子」主題日，悍將隊球員將換上寬條紋漸層的天使綠主題球衣強悍出擊，球團也同步推出系列活動及多項商品。

悍將隊攜手台北富邦銀行合作推出「女子貼心」聯名折疊購物袋，以及桂格為女性研發的5X蜜人蔘濃縮精華飲，貼心又暖心的進場贈品組合，連兩日內野進場憑有價票券即可各兌換一個，數量有限送完為止。

參加「女子女子」主題日除了能欣賞到精采球技，台北富邦銀行還準備了各種「女子日常」美好生活提案要與球迷現場分享。

Line Points 3%回饋無上限的富邦J POINTS卡及JU卡，以及可用5折價格購買悍將主場門票的富邦悍將聯名卡，當然是日常消費累積小確幸不可或缺的神兵利器；投資理財則首選輕鬆又簡單的「奈米投」，可以用小錢布局全球，為美好生活紮下穩健基礎；而成就「女力」更需要完整的財務規劃能力，北富銀全新推出的「Fu+服務」，透過無銷售壓力的生活金融諮詢服務，及豐富免費的各種學習成長課程，助攻女子創造屬於自己的美好生活。只要在現場體驗這些「女子日常」提案，就可以獲得精美小贈品，若是女生朋友完成所有體驗，還能把可愛的迷你植栽或香氛玫瑰花帶回家。

「女子女子」主題日特別禮遇，中職球隊首創的女孩外拍會將於5月1日在新莊棒球場開拍，悍將隊推出專屬悍將APP活動的「女子魅力」外拍活動，以點數699點即可兌換參加資格，將有15名幸運的APP會員能擔任Fubon Angels專屬攝影師，秀秀子與檸檬將穿上熱情活力的球衣，慈妹與豫花花則以清新甜美的制服亮相，與球迷共享1小時的午後時光，一起在場內留下悍將棒球女子生活的甜美照片。

現場還有不貳光車輪餅、何好甜點事務所要帶給大家球場美食相伴的「女子心情」，奢華寶貝提供的「女子呵護」新肌煥妍美容油系列及悍將首次推出的聯名專屬香氛，要和每一位悍將隊球迷一起享受「女子FUN鬆」美好時刻。