快訊

「百年不曾見底」名剎赤山龍湖巖湖泊 今意外首次乾涸

謝國城少棒／新北、台東 敗部搶勝保生機

中央社 / 台北12日電
新北市代表隊。 興穀國小少棒隊臉書粉絲團
新北市代表隊。 興穀國小少棒隊臉書粉絲團

謝國城盃少棒錦標賽敗部賽事，新北市隊周柏佑4局好投、打線串聯搶分，終場以13比3、4局擊敗高雄市，台東縣隊雙投沈緹亞、陳仕鴻聯手壓制，率隊以12比1、5局擊敗台南市，保住晉級生機。

110年謝國城盃全國少棒錦標賽9日起開打，此項賽事為世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽國內選拔賽，預賽採雙敗淘汰賽制，冠軍預計15日出爐，昨天勝部賽事桃園市、屏東縣贏球，確定提前取得4強門票。

今天A組敗部賽事新北市與高雄市隊交手，新北市隊周柏佑用61球投4局，被敲出6支安打包括1發全壘打，失掉3分責失分，表現不差。

新北市隊2局上打完1比2落後，2局下新北市隊靠著趙彥鈞適時安打送回追平分，高邱聖紘再敲安打送回超前分，廖佑賢二壘打，一棒送回2分、幫助球隊拉開領先差距。

高雄市3局追回1分，新北市隊4局下再起攻勢，靠著單局6支安打、一口氣攻下8分，順利拿下比賽勝利，明天將與南投縣隊爭4強門票。

B組敗部賽事台東縣隊今天與台南市隊交手，台東縣雙投展現壓制力，先發投手沈緹亞用47球投4局僅被敲出1支安打，投出4次三振、無失分，陳仕鴻後援1局被敲2支安打失掉1分責失分，沒有擴大失分危機，替球隊守住勝利。

台東縣隊今天團隊敲出17支安打，1到5局、局局得分，順利拿下比賽勝利，明天將與新竹市隊爭4強門票。

謝國城盃少棒

延伸閱讀

謝國城少棒／鍾亦軒完投、林軍成開轟 率雲林搶勝

謝國城少棒／桃園4轟奪2連勝 林宇謙開轟想拚打擊獎

謝國城少棒／南投縣2連勝 幸恆瑋再見轟當英雄

相關新聞

中職／沒成各隊勝場提款機 龍隊唯獨對獅子軍搞不定

味全龍隊今年成為一軍「菜龍」，打完前20場比賽，拿下7勝13敗、勝率3成50，戰績居墊底，但並未成為其他各隊的戰績大補丸...

中職／「咖啡小子」已換一代 陳凱倫還在拚戰感觸深

昔日是義大犀牛隊的紫金二游、咖啡與奶精的組合，陳凱倫、林瑋恩現在交情還是好到會互虧，上周富邦悍將隊新秀內野手莊韋恩升上一...

中職／開戰首個月 新軍味全龍加入看點多

中職開打已一個月，相隔12年終於達到擴軍的規模、加上疫情影響海外好手回歸，更適逢奧運棒球年，球賽精彩度上升備受關注。本季新軍味全龍挾著2大強投王維中、徐若熙強勢加入，龍隊主場票房均飆破7千人，即便在疫

謝國城少棒／新北、台東 敗部搶勝保生機

謝國城盃少棒錦標賽敗部賽事，新北市隊周柏佑4局好投、打線串聯搶分，終場以13比3、4局擊敗高雄市，台東縣隊雙投沈緹亞、陳...

中職／悍將「女子女子」主題日 兌點與女孩共享午後時光

富邦悍將隊一年一度的女生主題日即將登場，5月1、2日的「女子女子」主題日，悍將隊球員將換上寬條紋漸層的天使綠主題球衣強悍...

中職／感謝兄弟給機會 日籍測試投手高野圭佑秀中文

中信兄弟隊日前宣布簽下日籍測試投手、29歲右投高野圭佑，他已在7日抵達台灣，今天球團也發布他的影片，以中文向球迷打招呼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。