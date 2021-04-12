謝國城少棒／新北、台東 敗部搶勝保生機

謝國城盃少棒錦標賽敗部賽事，新北市隊周柏佑4局好投、打線串聯搶分，終場以13比3、4局擊敗高雄市，台東縣隊雙投沈緹亞、陳仕鴻聯手壓制，率隊以12比1、5局擊敗台南市，保住晉級生機。

110年謝國城盃全國少棒錦標賽9日起開打，此項賽事為世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽國內選拔賽，預賽採雙敗淘汰賽制，冠軍預計15日出爐，昨天勝部賽事桃園市、屏東縣贏球，確定提前取得4強門票。

今天A組敗部賽事新北市與高雄市隊交手，新北市隊周柏佑用61球投4局，被敲出6支安打包括1發全壘打，失掉3分責失分，表現不差。

新北市隊2局上打完1比2落後，2局下新北市隊靠著趙彥鈞適時安打送回追平分，高邱聖紘再敲安打送回超前分，廖佑賢二壘打，一棒送回2分、幫助球隊拉開領先差距。

高雄市3局追回1分，新北市隊4局下再起攻勢，靠著單局6支安打、一口氣攻下8分，順利拿下比賽勝利，明天將與南投縣隊爭4強門票。

B組敗部賽事台東縣隊今天與台南市隊交手，台東縣雙投展現壓制力，先發投手沈緹亞用47球投4局僅被敲出1支安打，投出4次三振、無失分，陳仕鴻後援1局被敲2支安打失掉1分責失分，沒有擴大失分危機，替球隊守住勝利。

台東縣隊今天團隊敲出17支安打，1到5局、局局得分，順利拿下比賽勝利，明天將與新竹市隊爭4強門票。