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中職／沒成各隊勝場提款機 龍隊唯獨對獅子軍搞不定

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍洋投布里悍先發登板時，是龍隊贏球機率最高的時刻。 記者林伯東／攝影
味全龍洋投布里悍先發登板時，是龍隊贏球機率最高的時刻。 記者林伯東／攝影

味全龍隊今年成為一軍「菜龍」，打完前20場比賽，拿下7勝13敗、勝率3成50，戰績居墊底，但並未成為其他各隊的戰績大補丸，除了對統一獅隊還沒贏過外，對中信兄弟、富邦悍將、樂天桃猿隊都已取得2勝以上。

龍隊昨天靠洋投布里悍先發7局、失2分（責失1分），以6：2擊敗悍將隊，本季對悍將隊的4場比賽，取得3勝1敗，是目前唯一握有對戰優勢的組合。

龍隊對上兄弟為2勝3敗、遭遇猿隊則是2勝4敗，唯獨碰上獅隊是5戰全敗，且一面倒的比賽居多，5戰累積得、失分比為10：45，還在尋求與獅隊抗衡的辦法。

為何碰上悍將隊特別有辦法？龍隊總教練葉君璋坦言，「其實才打幾場，也不知道為什麼。」但他也說，目前確實是對上獅隊特別辛苦，碰上其他幾隊的感覺都差不多。

在王維中、徐若熙相繼因傷下二軍後，布里悍先發登板時，是龍隊贏球機率最高的時刻，上周的兩場先發，先在周一幫助龍隊中止4連敗，昨役再替球隊的3連敗畫下句點，兩戰合計投14局、僅責失1分。

葉君璋季前為球隊年度目標設下高期望值的勝率4成50，目前雖還有一段距離，但多數比賽可以咬住、展現競爭力，球隊打擊狀況也有起色，但他期望得分效率可以再更好，「這方面還要再加油。」

龍隊陣容缺乏能給對手致命一擊的重砲，去年二軍全壘打王黃柏豪何時歸隊備受矚目，他在上季總冠軍賽手腕骨裂，雖然還無法完全投入打擊練習，但其他練球都可正常參與，目前只等他的骨裂位置復原、確認沒有問題。

葉君璋表示，「只要他骨頭好了、穩定了，就隨時可以比賽，下半季之前有沒有可能？我覺得有機會。」預計5月中有機會開始實戰。

葉君璋 味全龍 布里悍

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