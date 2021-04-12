中職／「咖啡小子」已換一代 陳凱倫還在拚戰感觸深

昔日是義大犀牛隊的紫金二游、咖啡與奶精的組合，陳凱倫、林瑋恩現在交情還是好到會互虧，上周富邦悍將隊新秀內野手莊韋恩升上一軍，「咖啡小子」已經換到第二代，陳凱倫還在場上拚戰，他說時間過得真的很快，他與林瑋恩也曾想念過一起鎮守二、游的時光。

陳凱倫、林瑋恩同在2010年選秀加入犀牛隊，當時都還生澀的他們，因為林瑋恩的海豚撲一夕爆紅，也帶旺守備實力同樣堅強的陳凱倫，兩人共組紫金二游，場外交情也是黏TT，球團索性打造成螢幕情侶，情人節活動還找他們來共乘義大世界摩天輪。

林瑋恩作為主戰游擊手的時間不長，他因打擊能力不足，出賽空間遭到壓縮，逐漸退居幕後，2019年底來到味全龍隊，目前雖仍具教練兼球員身分，但實質上已是專職教練。

陳凱倫透露，即便已經不同隊，兩人還是常常聯絡，像是去年上半季他的打擊率不到1成，「他也常傳訊息給我，『我沒看過你打這樣欸！你是在打什麼！』 上半季弱到他一直在笑我。」最近林瑋恩重新註冊球員身份，陳凱倫也笑說：「哪天真的上場，我要轉po。」

「他會虧我、也會鼓勵我。」陳凱倫表示，林瑋恩當了教練後，心態改變很多，「印象很深的是，他說他當教練後，看得真的比較廣，覺得為什麼以前當選手時不會這樣想，也會以此提醒我，不要在同一個地方鑽牛角尖。」

上周莊韋恩升上一軍，初登板就敲出再見安打、成為致勝英雄，球迷討論「新咖啡小子」，陳凱倫說：「看第二代的韋恩，我相信他（林瑋恩）可能也會有些感觸。」

陳凱倫透露，「之前有球迷貼我們在義大的照片，他有截圖傳給我，說他很懷念這個時候，我也是滿懷念的，但是都過去了，時代在改變，我們也是要隨時做好可能被釋出的心理準備，最起碼我現在還是球員，就保持做好自己該做的。」