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中職／感謝兄弟給機會 日籍測試投手高野圭佑秀中文

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟測試選手高野圭佑（Keisuke Takano）。 圖／中信兄弟球團提供
中信兄弟測試選手高野圭佑（Keisuke Takano）。 圖／中信兄弟球團提供

中信兄弟隊日前宣布簽下日籍測試投手、29歲右投高野圭佑，他已在7日抵達台灣，今天球團也發布他的影片，以中文向球迷打招呼。

兄弟目前一軍洋投有德保拉、萊福力及加百利，僅上季拿下投手三冠王、年度MVP的德保拉依舊強悍，已奪4勝0敗、防禦率2.12，另外兩人勝場還沒開張，萊福利拿下0勝3敗、防禦率6.30，加百利則是0勝2敗、防禦率4.12，回鍋的羅傑斯則是才剛抵台隔離中。

兄弟上周宣布洋投補強，簽下最高層級3A的加拿大籍洋投格里斯（Evan Grills），正進行來台相關作業程序，另有一位日籍的測試選手高野圭佑，已在7日抵台。

球團今天發布高野圭佑的影片，他以中文表示，「大家好，我叫高野圭佑，很開心中信兄弟給我這次機會，我會好好努力的。」​

高野圭佑在影片中表示，「前幾天我已經來台展開隔離生活，隔離期間也會努力重訓練習，隔離結束後就會至球隊報到比賽，我會好好把握機會、為球隊勝利做出貢獻，請大家為我們加油。」

中信兄弟

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