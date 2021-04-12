中職／劉基鴻三壘守備拉警報 恐成下一個林益全

20歲味全「龍狀元」劉基鴻是龍軍主戰三壘手，不過他的三壘守備無論接球手感、腳步位移、傳球準度都有很大進步空間，如果成長不如預期，過幾年他有可能離開三壘防區，轉守一壘。

攤開劉基鴻成績單，本季他守三壘15場都是先發，總計守了124局，只有26次守備機會就發生5次失誤，包括昨天1次，三壘守備率僅0.808，數據慘淡。

去年劉基鴻在二軍賽守三壘78場都是先發，總計守了667.2局，195次守備機會發生13次失誤，三壘守備率0.933只能算平平，而且這只是二軍，今年上到一軍果然面臨更嚴酷考驗。

劉基鴻在台中中山青少棒時期是游擊手，升上平鎮青棒由於陣中已有守備出色的游擊手江坤宇，他移防三壘，直到江坤宇畢業，劉基鴻才重返游擊防區，三壘交給學弟林子豪。

劉基鴻在學生時代是從游擊手起家，雖然也守過三壘，畢竟不是他習慣的位置。 聯合報系資料照片

或許有人會疑惑，平鎮青棒守備訓練相當扎實，江坤宇、林靖凱都是守備能力相當好的內野手，為什麼劉基鴻進職棒守備功夫不是很出色？其實就像蘇智傑所說的，「有些人覺得打擊要看天分，其實守備也滿吃天分的。」

蘇智傑在平鎮青棒、文化大學都是內野手，主守一、二壘，即使在平鎮青棒經常接受地獄式守備訓練，然而他守內野就是相當吃力，剛進統一獅一、二、三壘他都守，沒多久就因守得太差移防外野至今。

回到劉基鴻，相信他在平鎮青棒內野守備訓練的量絕對不會少，該吃完的菜單絕對沒有妥協空間，但現實的狀況是，劉基鴻守三壘的接跑傳能力只能算一般，或許守備基本功可以靠苦練決勝負，但守內野需要天生絕佳接球手感，還要有從三壘傳到一壘的膽識，這些元素在他身上似乎就缺少了那麼一點。

劉基鴻有極佳的打擊資質，等適應中職環境之後應該能繳出漂亮的成績單，但他缺乏守三壘的天賦，短期之間難以苦練成功，而且要小心因為守備問題而影響打擊。 聯合報系資料照片

過去有不少打擊好手守過三壘，包括張泰山和林益全，他們進職棒都接受過三壘守備特訓，結果呢？張泰山生涯守三壘出現226次失誤，三壘守備率僅0.926，生涯後期多半擔任指定打擊；林益全生涯三壘剛好守100場，其中79場先發，出現24次失誤，三壘守備率0.899，由於守得實在抱歉，他多半都以一壘手為主。

當然，劉基鴻還年輕，才20歲的年紀，教練團當然希望用各種方式幫助他守好三壘，然而現實是殘酷的，如果他守三壘成長幅度不如預期，而且守備失誤瑕疵會影響到打擊的話，可就得不償失了，他的命運或許就會依循林益全的腳步，等到年紀漸長再移防一壘，現階段當然還是龍軍先發三壘手不二人選。

林益全在興農牛時代的三壘守備實驗效果極差，還好位置換的快，才能讓他後面有亮眼的職棒生涯！ 聯合報系資料照片

與劉基鴻相較，他的學弟、統一獅三壘手林子豪守備功夫就出色一些，雖然腳步位移還有進步空間，不過接、傳球手感都優於劉基鴻，未來成為獅子軍主戰三壘手是可以期待的。

劉基鴻能守三壘，打擊又能穩定輸出，當然是味全教練團最希望看到的局面，這樣排兵布陣最適合不過，然而，如果他未來守三壘守到信心一點一滴流失，可能就要考慮其他選項了，向林益全看齊守一壘是一條可行的道路，就看劉基鴻能否穩守三壘而定了。