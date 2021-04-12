日職／小獅王各據山頭 西武危機中曙光乍現

西武獅隊今年開季之後傷兵不斷，只能以「災情慘重」來形容！

栗山巧開幕戰2打數2安打狀況正好卻因傷而登錄抹消，影響到他的生涯2000安進度（※目前累積1928支安打）。山川穗高在3月30日對日本火腿擊出本季第一支全壘打之後繞過壘包時拉傷腿，時運不濟。外崎修汰在3日被一記觸身球打到左小腿骨折，使得西武開幕戰所排出的先發四棒、五棒、六棒都已不在現在的打線中。攻擊力受到重創，8日對樂天吞下本季首場完封敗，不過昨天靠著速度戰以2比1打敗羅德、贏下系列賽，打完14場的戰績是8勝5敗1和，比起去年同期7勝6敗1和更好，西武隊也算是開季以來另類驚奇的球隊。

加上洋將都尚未歸隊，西武現階段的打法就是先維持在5成勝率，不要被其他各隊拉開。以西武的投打戰力，目前的戰績已經相當不錯，無需悲觀。辻発彦監督表示：「這個陣容，大家已經相當努力。在外籍球員加入球隊之前，只能靠大家撐住！」

球隊陣容不齊全的情況下，幾名年輕「小獅王」的竄起讓人看到了西武獅隊未來的希望。辻発彦監督在春訓時就已經在為缺少外籍選手的戰力佈署做準備，「考量整體這都是年輕球員的機會。」職棒第6年的吳念庭打出信心，已經貢獻了全隊第一的11分打點，棒次也調升到森友哉、中村剛也之後的第五棒，是最具聲勢的小獅王。除了吳念庭之外，西武在開幕戰就排上21歲外野手西川愛也打先發第九棒，隨後鈴木將平、若林樂人、渡部健人、大河、愛斗等人也都陸續獲得先發機會。

在西武熬到第6年的外野手愛斗，崛起的過程跟「同梯」吳念庭有些類似，他在9日對羅德不僅擊出6年職棒生涯以來的第一支全壘打，而且還加碼單場雙響砲，包含一支逆轉戰局的全壘打，三連戰打了3轟、5分打點。若林樂人（2020選秀第四指名）在7日從樂天強投則本昂大手中擊出生涯第一支全壘打，加上先前已經開轟的渡部健人（2020選秀第一指名）、大河（2020選秀第六指名），球季才剛開打2個星期西武已經有3名菜鳥、合計5名選手擊出生涯首轟。

駒澤大學出身的外野手若林樂人還兼具腳程，發揮了高評價的速度，跑出了洋聯第一的6次盜壘成功，雖然前天他也不幸因傷提前退場，不過扎實地展現了未來爭取外野先發的實力。

駒澤大學出身的菜鳥外野手若林樂人首轟出現，還跑出洋聯第一的6次盜壘成功，很快就在這一波傷兵潮之中嶄露頭角。 擷圖自西武獅球團官方推特

去年選秀會上西武獅隊挑選的7名選手之中，除了第二指名的佐佐木健（NTT東日本）、第五指名的大曲鍊（福岡大學）之外，另外5名都是野手，並在開幕之後不久就陸續派上用場，稍微紓解了這一波傷兵潮以及洋將不在的緊急狀況。

投手方面，開幕戰先發投手高橋光成逐漸成熟，年僅21歲的平良海馬已經是王牌中繼，去年拿下33次中繼成功獲得新人王，將是未來幾年西武的重要支柱。2019年第一指名的宮川哲去年一軍出賽49場比賽，累積經驗之後在牛棚逐漸站穩腳步。年僅20歲的二年級生上間永遠8日對樂天先發，雖然投5.1局失4分吞敗，不過他的拚戰鬥志贏得好評，辻発彦監督表示：「他讓我感覺到還可以繼續起用，內角也很敢投。這方面如果可以做到，以他的球速是足夠壓制打者的！」

上間永遠雖然初登板吞敗，不過教練團相當肯定他的鬥志及態度，將是未來西武期待的先發人選。 擷圖自西武獅球團官方推特

這些各據山頭的小獅王們，將會是西武在這一波人力以及戰力危機中的一絲曙光。