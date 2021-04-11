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中職／布里悍贏球歸功打線 大鬍子不見了有原因

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
味全龍隊洋投布里悍。記者林伯東／攝影
味全龍隊洋投布里悍。記者林伯東／攝影

味全龍隊洋投布里悍5場先發投完，防禦率只有0.63，鬼神般的表現屢屢幫龍隊的連敗踩住煞車，布里悍拿下單場MVP則是感謝隊友的14支安打相挺，「我只是想辦法把自己的工作做好，把局數投長一點。」

龍隊今天以6：2擊敗富邦悍將隊，布里悍先發7局，被敲7安打、失2分（責失1分），賽後防禦率0.63繼續雄踞防禦率王。

總教練葉君璋指出贏球關鍵，「先發投手確實把分數控制下來，雖然出現3個失誤，他還是想辦法把分數壓低，這是今天贏球主要的原因，加上打擊也有發揮，就是希望可以慢慢進入狀況。」

年輕的龍隊開季以來屢在攻擊面上暴露弱勢，今天團隊敲出14支安打，為龍隊本季單場安打最多的一戰，葉總期許：「得分效率還是沒那麼好，這方面還要再加油。」

布里悍儼然為龍隊的贏球保證，今天失2分已是他來台單場失分最多的一戰，但他謙虛說：「贏球的感覺，大家都很享受，今天有打線充分支援，讓我可以更有效果把球投到該有的角度，14支安打是贏球的主因。」

今天在下午2點出賽，他坦言多流了一點汗，但身體感覺沒有問題，「我可是在佛羅里達長大的，所以這不是問題。」本周他刮掉大鬍子，並非因為熱到受不了，「我自己照鏡子覺得不好看，我太太也指指點點，所以就乾脆刮掉了。」

富邦悍將 味全龍

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