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中職／客串一日地勤不知要升空 黃子鵬急電老婆報備

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊與台灣虎航合作推出首架彩繪機，今天展開「10號應猿團」微旅行，猿隊投手王溢正、黃子鵬一同登機。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊與台灣虎航合作推出首架彩繪機，今天展開「10號應猿團」微旅行，猿隊投手王溢正、黃子鵬一同登機。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿隊與台灣虎航合作的彩繪專機，今天展開「10號應猿團」微旅行，投手王溢正、黃子鵬客串「一日地勤」，為旅客播報登機廣播，不過黃子鵬直到今天才知道「真的要飛上去」，趕緊打電話跟老婆報備。

「10號應猿團」的行程從候機室開始，王溢正、黃子鵬先陪著球迷舉行「九宮格」挑戰、「簽名會」等活動炒熱氣氛，開放登機前，還特別安排兩人到地勤人員櫃檯裡，進行登機廣播。

負責國語的王溢正有點小卡詞，黃子鵬倒是用台語說得很「輪轉」，王溢正表示，不習慣播報，有點緊張才會吃螺絲，知道黃子鵬台語說得好，所以讓他負責，「但可以那麼順不簡單。」黃子鵬則解釋，因為從小跟阿嬤用台語溝通，才會說得這麼流利。

王溢正記憶中上次搭機已是前年，「畢竟疫情的關係，這次可以搭飛機有點興奮，還可以在旁邊跟飛機合照，又是我們自己的專機，感覺滿不錯的。」

黃子鵬沒有要登機的心理準備，到機場前都還以為只是在停著的飛機上辦活動，「我剛剛才知道真的要飛出國，趕快打給老婆，說我會失聯一下，跟她報備一下安全。」黃子鵬也期待未來可以搭著這台飛機出國，「自已球隊的飛機，與有榮焉。」

樂天桃猿隊與台灣虎航合作推出首架彩繪機，今天展開「10號應猿團」微旅行，投手王溢正（左三）、黃子鵬（左四）一同參加。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊與台灣虎航合作推出首架彩繪機，今天展開「10號應猿團」微旅行，投手王溢正（左三）、黃子鵬（左四）一同參加。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊與台灣虎航合作推出首架彩繪機，今天展開「10號應猿團」微旅行，猿隊投手王溢正與球迷一同登機。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊與台灣虎航合作推出首架彩繪機，今天展開「10號應猿團」微旅行，猿隊投手王溢正與球迷一同登機。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊與台灣虎航合作推出首架彩繪機，今天展開「10號應猿團」微旅行，猿隊投手黃子鵬與球迷一同登機。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊與台灣虎航合作推出首架彩繪機，今天展開「10號應猿團」微旅行，猿隊投手黃子鵬與球迷一同登機。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊與台灣虎航合作推出首架彩繪機，今天展開「10號應猿團」微旅行，投手王溢正、黃子鵬送球迷登機。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊與台灣虎航合作推出首架彩繪機，今天展開「10號應猿團」微旅行，投手王溢正、黃子鵬送球迷登機。記者蘇志畬／攝影

王溢正 樂天桃猿

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