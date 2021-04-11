中職／客串一日地勤不知要升空 黃子鵬急電老婆報備

樂天桃猿隊與台灣虎航合作的彩繪專機，今天展開「10號應猿團」微旅行，投手王溢正、黃子鵬客串「一日地勤」，為旅客播報登機廣播，不過黃子鵬直到今天才知道「真的要飛上去」，趕緊打電話跟老婆報備。

「10號應猿團」的行程從候機室開始，王溢正、黃子鵬先陪著球迷舉行「九宮格」挑戰、「簽名會」等活動炒熱氣氛，開放登機前，還特別安排兩人到地勤人員櫃檯裡，進行登機廣播。

負責國語的王溢正有點小卡詞，黃子鵬倒是用台語說得很「輪轉」，王溢正表示，不習慣播報，有點緊張才會吃螺絲，知道黃子鵬台語說得好，所以讓他負責，「但可以那麼順不簡單。」黃子鵬則解釋，因為從小跟阿嬤用台語溝通，才會說得這麼流利。

王溢正記憶中上次搭機已是前年，「畢竟疫情的關係，這次可以搭飛機有點興奮，還可以在旁邊跟飛機合照，又是我們自己的專機，感覺滿不錯的。」