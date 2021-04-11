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中職／吃定鄭凱文 林子豪準完全打擊幫獅躲過橫掃

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
林子豪。 報系資料照
林子豪。 報系資料照

真的是「大物」！統一獅隊在去年選秀第一指名選進的新秀林子豪，今天4打數敲出4安打，前3打席依序敲出二壘打、一壘打、全壘打，灌進5分打點，中信兄弟隊先發投手鄭凱文是這3安的苦主，獅隊終場以6：3擊敗兄弟，獅隊本季對戰兄弟5戰全敗後終於拿下勝場。

獅隊在3連戰前兩戰輸給兄弟，今天要全力避免被橫掃，先發投手推出江辰晏，兄弟則由鄭凱文先發。

獅隊此役的6分，有5分由由林子豪打回，首局在林安可、陳鏞基相繼敲出安打後，林子豪以右外野方向二壘打送回2分，第3局再度於一、三壘有人時敲安，送回獅隊的第3分，第5局更是大棒掃出兩分全壘打，生涯首轟出爐。

林子豪第8局再補上單場第4支安打，以19年13天成為史上最年輕的單場4安打者，刷新林承飛的19歲又61天。

鄭凱文先發5局，被敲11安打、失6分，吞下本季第2敗、中止個人的3連勝。

兄弟第1局由許基宏掃出直擊右外野全壘打牆的二壘打，先追回1分，第5局再以高飛犧牲打建功，詹子賢補上安打、帶有1分打點，最終無力逆轉戰局。

林子豪

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