中職／首轟刷富邦、拉麵吃富邦 石翔宇對前東家敲首轟

去年球季結束後遭富邦悍將隊釋出，24歲內野手石翔宇在味全龍隊找到延續生涯的機會，今天面對悍將隊敲出兩分砲，也是他的生涯首轟，他直呼這樣的情節「還真的沒想過」。

龍隊今天以6：2擊敗悍將隊，石翔宇在第6局的兩分砲形成重傷害，生涯首轟正好出現在面對前東家，舞台則是他以往最熟悉的新莊球場。

石翔宇為義大犀牛隊（悍將隊前身）2015年選秀第10指名，當時的犀牛隊總教練就是現任龍隊教頭葉君璋，葉總坦言，「看到他可以表現好，其實還滿開心的。」

葉君璋表示，「石翔宇經過富邦的養成，相信他有一定水準，富邦選手比較整齊，相對壓縮到他的機會，我們剛好有機會撿過來。」他認為石翔宇欠缺的是穩定的機會，「有穩定的機會給他，我覺得他可以慢慢變好。」

身披悍將隊球衣的6年期間不曾開轟，石翔宇今天面對前東家開轟，他也很意外，「等了6年，還真的沒想過會是對富邦打，不知道怎麼講，但是滿感動的。」

石翔宇笑說，今天賽前悍將隊有請人來煮拉麵，他們還有去吃，也跟陳品捷聊到，對上前東家特別興奮，結果兩人今天都有好表現。

石翔宇感謝龍隊教練團，「也是很感謝葉總、感謝全部教練團，葉總在打擊上對我下了滿多苦心，照著教練團的想法去調整，有好的結果。」他也透露，以往和林哲瑄說「我要打去讓你撿球」，常常被林哲瑄笑，今天有好表現感覺特別亢奮。

龍隊陣中的球員、教練有不少人出身悍將隊，包括此役先發出賽的陳品捷、石翔宇，今天來到新莊球場出賽，是他們首度以客隊球員踏進這座球場，悍將隊球團也為了感謝他們過去的付出，今天在第一打席時播放他們在悍將時期的應援曲，期勉不同隊也能在中職繼續一起努力。

有了前東家的加持，陳品捷、石翔宇此役都有好表現，陳品捷單場3安打「猛打賞」，石翔宇2安打進袋、喜迎生涯首轟。