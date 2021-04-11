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中職／日本大老闆反對東奧 猿隊：不影響支援中華隊
日本樂天集團創辦人三木谷浩史日前表態反對舉辦東京奧運，同集團的樂天桃猿隊副董事長渡邊崇與領隊浦韋青表示，不會影響到球員參加中華隊，仍全力配合中職決議。
三木谷浩史日前在個人推特表達不支持今年舉辦東京奧運的立場，「雖然對運動員感到抱歉，但選手們非常努力地在拚，不應處在這種狀況下。」
渡邊崇表示，創辦人的言論是針對東京奧運舉辦團隊，不會影響樂天桃猿隊派不派球員，「現階段是全力支持球員參加，但也要注意球員的健康安全。」
浦韋青也抱持相同立場，由於6搶1資格賽、東京奧運的主導權都由中華職棒負責，會全力支援會長蔡其昌，配合中華職棒的決議。
猿隊與日職樂天金鷲隊持續保持聯繫，球探部門資訊交流也持續中，特別是去年開始就有兩名金鷲隊的分析員來台幫助，互相切磋、學習。
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