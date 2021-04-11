中職／布里悍鬼神防禦率 石翔宇兩分砲重擊悍將

熟悉的新莊球場最對味，富邦悍將隊棄將石翔宇披上味全龍隊球衣，今天首度來到新莊踢館，第6局敲出兩分砲、生涯首轟，成為重擊悍將隊的一擊，龍隊終場以6：2擊敗悍將隊，兩軍本季至今對戰4場，龍隊取得3勝1敗。

龍隊洋投布里悍賽前以防禦率0.42稱霸防禦率榜，前4場先發單場失分最多只有1分，今天先發7局，被敲7安打、失2分（責失1分），已是他來到中職後單場失分最多的一役，賽後防禦率0.63繼續雄踞防禦率王。

龍隊的第1分在第3局進袋，李凱威敲出三壘打，曾陶鎔補上安打送回分數，第5局劉基鴻、陳品捷的安打各帶1分打點，第6局石翔宇敲出兩分砲，生涯首轟在回到熟悉的新莊球場、面對前東家悍將隊敲出。

石翔宇為義大犀牛隊（悍將隊前身）2015年選秀第10指名，身披悍將隊球衣的5年期間不曾開轟，去年底他的名字出現在悍將隊12人釋出名單中，在龍隊需要內野戰力的情況下獲得延攬，延續職棒生涯。

龍隊陣中的球員、教練有不少人出身悍將隊，包括此役先發出賽的陳品捷、石翔宇，今天來到新莊球場出賽，是他們首度以客隊球員踏進這座球場，悍將隊球團也為了感謝他們過去的付出，今天在第一打席時播放他們在悍將隊時期的應援曲，期勉不同隊也能在中職繼續一起努力。