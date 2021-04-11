快訊

侯友宜將施打AZ疫苗 葉元之：民進黨高興都來不及

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／布里悍鬼神防禦率 石翔宇兩分砲重擊悍將

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
味全龍隊洋投布里悍先發7局、僅責失1分。記者林伯東／攝影
味全龍隊洋投布里悍先發7局、僅責失1分。記者林伯東／攝影

熟悉的新莊球場最對味，富邦悍將隊棄將石翔宇披上味全龍隊球衣，今天首度來到新莊踢館，第6局敲出兩分砲、生涯首轟，成為重擊悍將隊的一擊，龍隊終場以6：2擊敗悍將隊，兩軍本季至今對戰4場，龍隊取得3勝1敗。

龍隊洋投布里悍賽前以防禦率0.42稱霸防禦率榜，前4場先發單場失分最多只有1分，今天先發7局，被敲7安打、失2分（責失1分），已是他來到中職後單場失分最多的一役，賽後防禦率0.63繼續雄踞防禦率王。

龍隊的第1分在第3局進袋，李凱威敲出三壘打，曾陶鎔補上安打送回分數，第5局劉基鴻、陳品捷的安打各帶1分打點，第6局石翔宇敲出兩分砲，生涯首轟在回到熟悉的新莊球場、面對前東家悍將隊敲出。

石翔宇為義大犀牛隊（悍將隊前身）2015年選秀第10指名，身披悍將隊球衣的5年期間不曾開轟，去年底他的名字出現在悍將隊12人釋出名單中，在龍隊需要內野戰力的情況下獲得延攬，延續職棒生涯。

龍隊陣中的球員、教練有不少人出身悍將隊，包括此役先發出賽的陳品捷、石翔宇，今天來到新莊球場出賽，是他們首度以客隊球員踏進這座球場，悍將隊球團也為了感謝他們過去的付出，今天在第一打席時播放他們在悍將隊時期的應援曲，期勉不同隊也能在中職繼續一起努力。

有了前東家的加持，陳品捷、石翔宇此役都有好表現，陳品捷單場3安打「猛打賞」，石翔宇2安打進袋、喜迎生涯首轟。

石翔宇第6局敲出兩分砲，生涯首轟棒打前東家。記者林伯東／攝影
石翔宇第6局敲出兩分砲，生涯首轟棒打前東家。記者林伯東／攝影

陳品捷

延伸閱讀

中職／龍隊守備亂成一鍋粥 葉總：遇多了就會成長

中職／布里悍7局好投奪勝 超級喜歡蔣少宏

中職／布里悍7局好投、蔣少宏首轟 龍屠象中止4連敗

中職／上周看龍隊遭狙擊 鋼龍上緊發條備戰8日開箱

相關新聞

中職／日本大老闆反對東奧 猿隊：不影響支援中華隊

日本樂天集團創辦人三木谷浩史日前表態反對舉辦東京奧運，同集團的樂天桃猿隊副董事長渡邊崇與領隊浦韋青表示，不會影響到球員參...

中職／吃定鄭凱文 林子豪準完全打擊幫獅躲過橫掃

真的是「大物」！統一獅隊在去年選秀第一指名選進的新秀林子豪，今天4打數敲出4安打，前3打席依序敲出二壘打、一壘打、全壘打...

中職／布里悍鬼神防禦率 石翔宇兩分砲重擊悍將

熟悉的新莊球場最對味，富邦悍將隊棄將石翔宇披上味全龍隊球衣，今天首度來到新莊踢館，第6局敲出兩分砲、生涯首轟，成為重擊悍...

日職／對手認證的燙 吳念庭獲敬遠、單場3次上壘

西武獅隊台將吳念庭今天繼續先發出賽，面對羅德隊，4打席、3度上壘，包括1支安打、2次保送，其中一次還是故意四壞保送，對手...

中職／「龍王」回歸 王維中返先發有張行程表放心裡

味全龍隊狀元郎王維中即將在14日澄清湖球場重返賽場，闊別一個月再度出賽，他直言：「等好久喔！」他坦言剛受傷時，以為只是一...

中職／布里悍贏球歸功打線 大鬍子不見了有原因

味全龍隊洋投布里悍5場先發投完，防禦率只有0.63，鬼神般的表現屢屢幫龍隊的連敗踩住煞車，布里悍拿下單場MVP則是感謝隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。