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中職／猿隊虎航彩繪機啟航 浦韋青許願飛宮城打交流賽
樂天桃猿隊與台灣虎航合作推出首架彩繪機，今天展開「10號應猿團」微旅行，與140位球迷一起搭上首發航班，不過受限疫情關係，只能在宮古島上空繞行後返回，桃猿領隊浦韋青許願，期待未來飛往宮城，與日職樂天隊展開交流賽。
這架獨特的彩繪機一共有180個機位，其中140個位置開放報名，體驗票價一人台幣5410元，全數完售，包括浦韋青在內，台灣虎航董事長陳漢銘、樂天桃猿副董事長渡邉崇也都全程參與。
旅客在候機室與球員王溢正、黃子鵬以及Rakuten Girls的籃籃、羚小鹿、菲菲、若潼一起進行遊戲及見面會，更將全猿主場的經典應援搬上機，在高空上合唱猿隊「勇敢樂天」及「桃猿男兒」應援曲。
渡邉崇因疫情關係，一年多沒回日本，他表示，這次的合作，希望能夠帶大家體會一下飛行的感覺，到宮古島看一看，「猿隊與虎航的合作為期三年，未來疫情結束後，再真的飛去日本」。
樂天桃猿隊與日職樂天金鷲隊同屬日商樂天集團，領隊浦韋青透露，2019年與金鷲隊在台灣舉行的強者對決交流賽，迴響熱烈，台日都有單位期待兩隊有更多交流，「希望可以搭乘專機去宮城，疫情之後來一趟真正的旅行」。
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